الدكتورة ألفة يوسف تطلب من عياض بن عاشور بَاشْ يعاوِنَّا بالسكات

يا عياض بن عاشور، اللي عانيناه ناتج في جزء كبير منه ناتج عن سوء تقديراتك سنة 2011 باش ما نقولش حاجة أخرى
أين احترام الدستور والحريات الفردية تنتهك يوما بعد يوم، والشباب يشهد
أين احترام الدستور وتقرير دائرة المحاسبات حول فساد الانتخابات نائم في الأدراج
أين احترام الدستور والقضاء في جله مخترق من الاخوان، وهم يسخرون من الجميع: اذهبوا الى القضاء
أين احترام الدستور وعدد من النواب مجرمون ومهربون، ولا أحد تجرأ على رفع الحصانة رغم العنف المباشر أمام الجميع
أين احترام الدستور والمدارس الارهابية تنمو يوما بعد يوم في ظل دولة مدنية
اين احترام الدستور والمحكمة الدستورية لم يتم إنشاؤها في الآجال حتى تتم السيطرة عليها
تتحدثون عن الدستور وشعب يموت جوعا وفقرا وقهرا…هل تعرف معنى القهر؟ هل تعرف معنى اليأس؟
بجاه ربي عاونا بالسكات يرحم بوك…والنار تخلف الرماد
الدكتورة ألفة يوسف