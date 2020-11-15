الخوانجية محرزية لعبيدي تفتح عودة الخونة إلى البلدان الغربية التي يحملون جنسياتها

أتمنّى أن تقوم محرزية العبيدي بصحَّة جيدة
وتقول لنا من أين أو من موّل ثمن الطائرة الخاصّة لنقلها للمداواة بالخارج
وعلى قيادات الاخوان ان يوضّحوا لنا الامر
وراني نعرف الكواليس
Donc
من غير كذب وشعبوية ؟؟؟
الأستاذ الحبيب الزمالي
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وعندما تنهار البلاد نهائيا، وتعلن إفلاسها، ولا يبقى شيء من الغنيمة التي جاؤوا من أجلها، سيعود الخوانجية الى البلدان الغربية التي آوتهم والتي يحملون جنسياتها…وهم الذين لا يعرفون معنى لكلمة وطن
هم فقط يدمرون الأوطان، لكنهم يتعالجون خارجها ويخفون أموالهم في بنوك خارجها ويدرسون أبناءهم خارجها
هم يحتلون تونس منذ 2011 بمباركة حقوقيي الطابور الخامس وبمساهمة الانتهازيين الطماعين الفاشلين
ولا أستثني أحدًا من هذه المنظومة الاحتلالية المقيتة التي تحيا آخر فتراتها السوداء
وستتحرر تونس باذن الله
الدكتورة ألفة يوسف
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التعليق الوحيد على هذه الصورة أنّ المواطن في تونس أنواع: مواطن لِيكْسْ كيف الخوانجية..ومواطن متوسط ومواطن من السقاطة.. وهاذم الأخيرين يكلتو باش يوفروا الرفاهية لِلِّيكْسْ لليكس.. صحة ليك يا محرزية..أما كل مليم من عندي صرفوه عليك ما نسامحش فيه..هذا ما نقدر عليه
الدكتورة نائلة السلّيني