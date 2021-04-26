الخبيرعز الدين سعيدان يؤكّد أن تونس دخلت بيت الطاعة و تعرضت للذل وأصبحت تستجدي كل الأطراف

قال اليوم الإثنين 26 أفريل الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي أصبح يستجدي كل الأطراف من أجل لعب دور الوساطة لتونس والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وتحدث سعيدان في حوار له في برنامج « الماتينال » على إذاعة شمس.فم عن اللقاءات المتتالية التي عقدها رئيس الحكومة مع السفير الأمريكي في تونس وسفير الاتحاد الأوروبي
واعتبر أن توجه وفد تونسي يوم 3 ماي إلى واشنطن من أجل لقاء المسؤولين في الصندوق لا معنى له لأن رد المؤسسة المالية سيكون الرفض لأن تونس لم تقم بالإصلاحات اللازمة ولم تُقدم برنامجا واضحا
وصرّح سعيدان « يا خيبة المسعى تونس أُهينت وتعرضت للذل »، مشددا على أنه موضوعيا صندوق النقد الدولي لن يُقرض تونس
استمعوا من الأول إلى الآخر إلى ما يقوله الخبير عزالدين سعيدان : نحن أصبحنا نستجدي يا خيبة المسعى تونس أهينت وتعرضت للذل