الخارجية الأمريكية تعتبر انتخابات 17 ديسمبر خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي بتونس

الانتخابات التشريعية بتونس
تمثل الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم 17 ديسمبر خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد. ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة . مع تواصل العملية الانتخابية عام 2023، نعيد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين
تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة العريقة التي تجمعها بتونس. سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة، تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وتدعم المجتمع المدني. كما نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين
في18 ديسمبر 2022
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدّث الرسمي
بيان المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، نيد برايس