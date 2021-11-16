الحكم بالسجن مدة 15عاما ضد قتلة لطفي نقض

أصدرت اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة حكمها في قضية مقتل لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب لإذاعة موزاييك
وأكد خصيب لمراسلة موزاييك بالجهة أن المحكمة قضت نهائيا في حق جميع المتهمين وعددهم 10 بثبوت إدانة متهمين اثنين من أجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15عاما
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الدائرة الجنائية قضت كذلك بثبوت ادانة متهمين اثنين آخرين من أجل المشاركة في القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما أيضا
كما قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة بسجن كل واحد من جملة المتهمين مدة عام واحد من اجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت
وتقرر تغريم أربعة من المحكوم عليهم بغرامة مدنية لفائدة ورثة الهالك لطفي نقض
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قضت في نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وحكمت بإدانة بعض المتهمين في جرائم من قبيل الجنح
ويذكر أن المتهمين لم يحضروا جلسة اليوم علما وأنهم حضروا جلسات سابقة