الإخواني النهضاوي سيد الفرجاني منزعج و يتهم قيس سعيد بالدفع لحل البرلمان

ردا على خطاب قيس سعيد أثناء زيارته للمستشفى القطري بالجنوب ، طالب عضو المكتب السياسي لحركة النهضة الإخوانية والنائب بمجلس نواب الشعب السيد الفرجاني رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الإثنين 11 ماي 2020 بالتوقف عن التحريض المتواصل من الجنوب والكف عن محاولة تركيز تنظيم موازي للدولة
واعتبر الإخواني النهضاوي الفرجاني في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أن : الرئيس قام بخرق الحجر الصحي وأنصاره يدعون إلى الفوضى وسفك الدماء ويعملون على تعيين المدراء العامين في الأمن
وفي ما يلي نص التدوينة
السيد رئيس الجمهورية رجاء توقف عن تحريضك المتواصل من الجنوب على البرلمان، ومن له علاقة بأنصارك يدعو إلى الفوضى وسفك الدم . لقد تجاوزت مربع صلاحياتك منذ أصبح من قصرك من يعمل على تعيين المدراء العامين في الأمن. فلا أدري هل أنتم بصدد تركيز تنظيم موازي للدولة؟. و أنصارك يشحذون السكاكين لإسقاط البرلمان و الحكومة. وانت لا تحرك ساكنا
دولتنا في خطر وأمننا القومي في خطر اذا واصلتم هذا النهج الخطير. لستم الفقيه الرسمي للدستور. وانت خرقت الحجر الصحي وتحرض الشباب وتريد احلال نظام شعبوي غير دستوري في تونس. سيدي الرئيس لم تعمل بجدية لتشكيل المحكمة الدستورية ، لأن تشكيلها سيحول بينك و بين تأويل الدستور حسب هواك
فالدستور ليس ألعوبة تؤولها كما تشاء.. ان الفوضى التي يتم التحريض عليها من انصارك تمثل تهديدا للأمن القومي التونسي، و الحال انك أقسمت على حماية الدستور وانت المسؤول الأول على مجلس الأمن القومي. مع العلم اني انتظر من انصارك التهجم عليا واستهدافي . و لكن مثلي من عانيت في سجون و تشويه الة بن علي لن تخيفني غيرها