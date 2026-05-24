إرسالية « بلغ السيل الزبى » هي أفضل ما أرسلته شركة اتصالات تونس لمشتركيها على الإطلاق

بصرف النظر عن حيثيات إرسالها، لا يمكنك أن تنكر أن هذه الإرسالية هي أفضل ما أرسلته شركة اتصالات تونس لمشتركيها على الإطلاق، الإرسالية الوحيدة التي تعامل كاتبها مع حرفاء الشركة بوصفهم آدميين ومواطنين يستحقون حياة أفضل، خسارة أن تعتذر الشركة عن هذا النص البديع، ومخجل جدا ان تستحمر مشتركيها، وتعود بقوة إلى أسلوب التعامل معهم بوصفهم أرقاما وفواتير ومستهلكي بطاقات تعبئة ودينار لايت
ما حصل لا يسمى هجمة سيبرانية، بل قرصنة واضحة في أعلى مستوى، لأن ارسال التنبيهات في تطبيقات الجوال يخضع لتراتبية معقدة تقع عادة خارج التطبيقة ذاتها
بيزو
عامر بوعزة