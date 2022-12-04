إتحاد الشغل يعلن عن دخوله في مربع جديد

كلمة الأمين العام لاتحاد الشغل، أمس ، قطعت عدة خيوط في علاقة المنظمة النقابية بالسلطة لتنتقل إلى مربع جديد عنوانه الأبرز معارضة سياسية واجتماعية
ولم يكن اتحاد الشغل، خلال الأشهر الأخيرة ،بعيدا عن هذا المربع الجديد من خلال مواقفه وتصريحات قياداته، كأنه كان يتهيأ للدخول في هذا المربع الجديد وفي الوقت ذاته ينتظر » إشارات ملموسة » من السلطة تجعله يبطئ خطواته
في حديث في الـالأوف قبل أسابيع مع احد القيادات النقابية، قال : والله قاعدين نْسايْسو.. الوضع في البلاد يفترض التعامل معاه بمسؤولية كبيرة
من الواضح أن « الإشارات الملموسة » لم تأت من السلطة وعوضتها ما قاله الطبوبي امس،: لم نكن نجد صدى لنقدنا ولمحاولات التصويب والتعديل، بل وجدنا هجوما وتشكيكا وحملات تشويه ومحاولات ضرب تستهدف الاتحاد باعتباره القوّة الأجدر للتصدّي إلى كلّ اعوجاج أو ارتداد إلى مربّع الانفراد والاستبداد
إتحاد الشغل أعلن عن دخوله في مربع جديد، فيما لم يصدر بعدُ عن السلطة اي تعليق، وفي انتظار هذا التعليق الذي لن يتأخر بالضرورة.. نذكر انه خلال ديسمبر 2021 دعا الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان امينه العام إلى « خط ثالث » لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد
وكان رد الرئيس قيس سعيد : صار الحديث متواترا عن صف ثالث.. وإن أرادوا فليزيدوا صفا رابعا أو خامسا
نور الدين المباركي