أربع كتل نيابية وازنة تنقلب على الإخواني الغنوشي بو جلغة

نشرت اليوم أربع كتل نيابة وازنة وهي التالية : قلب تونس ، تحيا تونس . كتلة الإصلاح و كتلة المتقبل ،البيان أسفله منقلبة على الإخواني راشد الغنوشي بوجلغة
تعتبر أن الكتل الممضية أن راشد الغنوشي لا يملك صلاحية التعبيرعن رأي مجلس النواب إلا بعد التشاور و التفويض و تعلن الكتل الممضية أن المواقف التي اتخذها الغنوشي مع أطراف خارجية ( تركيا أردوغان و ليبياالسراج ) لا تلزم مجلس النواب في شيء ولا تعبر إلا عن موقف صاحبها كما تطلب الكتل الأربع عرض هذه التجاوزات الخطيرة على الجلسة العامة للبرلمان للمساءلة واتخاذ الموقف
للتذكير فإن كتلة الحزب الدستوري الحر هي أول من نددت بتصرفات الإخواني الغنوشي وطالبت مساءلته عن التخابر مع أطراف خارجية على حساب المصالح الوطنية