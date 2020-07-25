أثناء تكليف المشيشي برئاسة الحكومة ، قيس سعيد يقول : إن كان البعض فكر في الذهاب بالبلاد إلى حرب أهلية فهو واهم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم السبت 25 جويلية 2020 بقصر قرطاج السيد هشام المشيشي وسلمه رسالة تكليف لتكوين الحكومة الجديدة
وأوضح رئيس الدولة ان هذا الاختيار يأتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الاحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور. ودعا السيد هشام المشيشي الى تكوين حكومة في أجل اقصاه شهر ويتم احتسابه بداية من يوم الأحد 26 جويلية 2020
وفي إشارة إلى تزامن هذا التكليف مع الاحتفال بعيد الجمهورية، توجه رئيس الدولة للتونسيين متسائلا إلى متى وإلى أين، معبرا عن انشغاله لما استغرقه مسار تكوين الحكومة من وقت منذ نوفمبر الماضي. وأضاف أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات
وشدد على أن الحفاظ على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه
وختم رئيس الجمهورية كلامه بالقول : نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية
استمعوا إلى ما يقول الرئيس
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