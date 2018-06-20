حليمة معالج كُدْس الهَمْ

Perplexe!
Hlima Maalej Maalej, une des crottes de la révolution, vient de déclarer que Bochra Bel Haj Hmida réfléchit par la partie basse de son corps ( lire la publication ci bas en arabe publiée sur sa page Facebook ). Bien!
Mais par qu’elle partie de son corps Hlima Maalej Maalej réfléchit? je ne vois chez elle ni partie haute ni partie basse, juste gods ham !( !كُدْس الهَمْ )
!..AH..!
Ali Gannoun
منذ عرفت بشرى بالحاج حميدة ما عندها حتى مشكل غير تحرير المسألة الجنسية والدعوة الى الشذوذ، وبناء مجتمع مسيّب من غير فرانات
يا بشرى عوم بحرك، وتحرر كيما تحب، واعتقنا رانا شعب مسلم وحتى كيف الواحد منا يغلط بعد الغلطة يحشم، ويحب يتستر الى اقصى الحدود، ويستغفر، ويطلب ربي يتوب عليه
للا بشرى مارس قناعتك على رسلك وما منعك حتى واحد، لكن ان تسعي لجعل قناعاتك قوانين تلزمننا ونحتكم اليها ونصبح شعب بلا ضوابط أقل درجة حتى من الحيوانات فهنا نقلك يبطى برشة، والشعب مسلم ولن يستسلم، واللي ماقدرش عليه الاستعمارو بورقيبة وبن علي موش باش يقدر عليه صناعهم