دعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 06 ماي 2018

أمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين بالبلاد التونسيّة إلى انتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 06 ماي 2018. ويُدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي لانتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 29 أفريل 2018
وأكّد رئيس الجمهوريّة على أهميّة الاستحقاق الانتخابي البلدي اعتبارا لأهميّة السلطة المحليّة في ارساء الديمقراطية التشاركيّة وتأثيرها المباشر على مستوى ونوعية حياة المواطنين، مشدّدا على ضرورة العمل على توفير أحسن الظروف لإجراء هذه الانتخابات