لا تُصدِّقوا « فرانس 24 » قناة الفتنة

ما هي الطبخة التي تطبخ لتونس هذه الليلة على قناة فرانس 24؟! ما الهدف من هذا الخبر الكاذب ؟
أصدقائنا في فرانس 24 ، من الصحفيين كذبوا قطعيًّا الخبر الذي نشرته القناة ثم حذفته منذ قليل حول وفاة الرئيس التونسي
وبعد التثبت من مصادر موثوقة قريبة من الرئيس الباجي تأكدنا أن الخبر الذي أوردته القناة المذكورة كاذب لا أساس له من الصحة وأن الرئيس بخير والحمد لله
فهل تريد فرانس 24 إشعال فتنة في تونس كما فعلتها في ليبيا وسوريا ؟
نرجو من مصالح الاعلام في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التحرك عاجلا لنشر تكذيب صريح