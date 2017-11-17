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لا تُصدِّقوا « فرانس 24 » قناة الفتنة

لا تُصدِّقوا « فرانس 24 » قناة الفتنة

سياسة, عربي | 17/11/2017 |
mensonge france 24

ما هي الطبخة التي تطبخ لتونس  هذه الليلة على قناة فرانس 24؟! ما الهدف من هذا الخبر  الكاذب ؟mensonge france 24

أصدقائنا في فرانس 24 ، من الصحفيين كذبوا قطعيًّا الخبر الذي نشرته القناة ثم حذفته منذ قليل حول وفاة الرئيس التونسي

وبعد التثبت من مصادر موثوقة قريبة من الرئيس الباجي تأكدنا أن الخبر الذي أوردته القناة المذكورة كاذب لا أساس له من الصحة وأن الرئيس بخير والحمد لله
فهل تريد فرانس 24 إشعال فتنة في تونس كما فعلتها في ليبيا وسوريا ؟

نرجو من مصالح الاعلام في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التحرك عاجلا لنشر تكذيب صريح