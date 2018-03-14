ناجم الغرسلي هرب

علمت هذه الليلة إذاعة شمس أف أم أن قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب ضد وزير الداخلية والسفير التونسي بالرباط الأسبق ناجم الغرسلي وذلك فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي الموقوف فيها رجل الأعمال شفيق الجراية
كما علمت شمس أف أم، أن فرقة أمنية مختصة توجهت إلى منزل ناجم الغرسلي لإلقاء القبض عليه وجلبه ، تنفيذا للبطاقة الصادرة ضده، إلّا أنهم لم يعثروا عليه
والمعلوم أن ناجم الغرسلي وقع استدعاؤه سابقا للمحكمة العسكرية ولم يحضر بحجة المرض