سفينة تركية تحمل « أسلحة الموت و الخراب » إلى ليبيا

كشف مركز جمارك مطار بنينا الليبي الدولي عن الشحنة التي كانت تحملها السفينة التركية القادمة إلى ليبيا، المُحمّلة بالأسلحة، والتي ضبطها رجال الجمارك في ميناء الخمس
وأوضح المركز عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، أن : الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة « زوراكي » التركية للصناعات الحربية
وأوضح المركز أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين في تسليمها وتوريدها
وأشار المركز أن الشحنة تحتوي على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة، تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة « ريتاي » التركية للنظم الدفاعية
وأكد مركز جمارك مطار بنينا الدولي، أن رجال الجمارك في ميناء الخمس، تحفظوا على الشحنة وعند حصرها حتى مساء يوم الثلاثاء 18 ديسمبر ، تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9ملم و 120 مسدس” بريتا ” و400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة
وأوضح المركز أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين في تسليمها وتوريدها من تركيا وبأن الشحنة كانت من ضمن صفقة تم ضبطها يوم أمس الأثنين،على أساس أنها مواد غير قتالية
ووصف أعضاء الجمارك الشحنة بالكبيرة جدا، بعد عملية إحصاء لما تحتويه من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم. و أنه جارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى ليبيا