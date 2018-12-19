تونس تكشف رسميا حقيقة حضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية القادمة

أعلن مصدر في الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس المقبل
وقال المصدر لوكالة « سبوتنيك » الروسية في رده على سؤال عن حول جهود تونس لرفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية: يعتزم الرئيس التونسي إجراء مشاورات خلال القمة الاقتصادية في بيروت بشأن دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية في تونس، كما يجري التنسيق بين عدد من الدول العربية بينها تونس والجزائر لتقديم مقترح لرفع التجميد عن سوريا
وكان وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي أكد، في وقت سابق، أن الجامعة العربية هي المخول لها دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية المقررة في شهر مارس المقبل في تونس
ونفى الجهيناوي، في تصريح صحفي، هذه الأنباء، قائلا: تونس لم ترسل دعوات حاليا إلا للسعودية والإمارات »، وأشار إلى أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا : هم من يقررون وليست تونس من تقرر