القضاء على 5 من « أبناء » راشد الغنوشي في جلمة

تمكنت قوات الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني مسنودة بوحدات الإختصاص بسيدي بوزيد والفوج الوطني لمجابهة الإرهاب في عملية استباقية من القضاء على عدد من الارهابيين من « أبناء » راشد الغنوشي اثنين منهم فجرا نفسيهما بعد محاصرتهما
أكد شهود عيان في تصريح لإكسبراس آف آم إنتهاء العملية الأمنية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد بالقضاء على 5 عناصر إرهابية من « أبناء » راشد الغنوشي كانت متحصنة في منزل بأحد الأحياء المكتظة بالسكان في وسط المدينة
وأكدت مصادرنا أن إرهابيين قاما بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة كانا يحملانها، فيما قتل البقية أثناء عملية تبادل إطلاق النار
يذكر أن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع مجموعة مسلحة متحصنة بأحد المنازل على إمتداد ساعتين كاملتين، منذ الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم الخميس 03 جانفي 2018 بدوار الموالدية بمعتمدية جلمة
تعليق ليلى طوبال
يا سِسْمِك يلّي قلت الاحتفال براس العام حرام … والمباركة ترجّع المسلمين كفّار… شوف سبحان الله كيفاش الارهابيين زاة يحتفلوا بسنة جديدة على طريقتهم الي ما تجيش لبال الشيطان… يحولون اجسادهم إلى شماريخ ألوانها دم ونار
نرجعوا وين كنّا: ملف الاغتيالات والجهاز السرّي… وين وصلنا وآش صار؟؟؟؟؟؟؟؟