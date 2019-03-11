الرئيس الباجي يطرح على مجلس الأمن القومي ملفات الجهاز السرّي و فاجعة وفاة الرضع و مستجدات ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 11 مارس 2019 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي
وتداول المجلس في فاجعة وفاة 12 رضيعا بمستشفى الرابطة نهاية الأسبوع الفارط ومستجدات التحقيق في ملابسات القضية والتدابير العاجلة المتخذة للإحاطة النفسية والاجتماعية بالعائلات
كما استعرض المجلس مستجدات ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وما يعرف بالجهاز السرّي وتعامل مختلف أجهزة الدولة مع هذا الملف
وأوصى المجلس بالتعجيل بعرض مشروع القانون الأساسي المنظّم لحالة الطوارئ للتصويت بمجلس نواب الشعب في ظل عدم دستورية الإجراءات الحالية
كما تطرّق الاجتماع الى مستجدّات الأوضاع الأمنية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي
أنسطوا جيدا ولاحظوا برودة دم رئيس الدولة و إيعازاته وتثبتوا في جلسة يوسف الشاهد( على يسار الرئيس ) المضطربة والغنية عن التعليق