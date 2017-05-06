الاتحاد العام التونسي للشّغل يدين تصريحات رياض المُؤَخَّرغيرالمسؤولة

شكّلت التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون المحلية والبيئة في إيطاليا مسّا من مكانة الشقيقتين الجزائر وليبيا، وَإِنَّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، إذ يدين مثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تكرّرت سابقا، فإنّه
يذكّر بمكانة هذين البلدين في قلوب التونسيات والتونسيين وبالعمق الجغرافي التاريخي والحضاري وبالمصير المشترك بينهما وبين تونس
يعتبر الإساءة الى الجزائر هي أضرار بمصالح تونس وإلى علاقتها الأخوية العريقة معها
يؤكّد أنّه كان على الحكومة التونسية أن تلعب دورا رئيسيا في إخراج ليبيا من محنة الاحتراب والاقتتال بمبادرات فعّالة وحاسمة تتعاون مع الجزائر في الدفع إلى حلّ للأزمة اللّيبية
يدعو إلى اتّخاذ إجراءات كفيلة بتجاوز مثل هذه التصريحات، وإلى بناء استراتيجية ناجعة لتطوير العلاقة مع الشقيقتين الجزائر وليبيا
يتوجَّه بالشكر إلى اتحاد عمَّال الجزائر على مبادرته تشجيع إخواننا الجزائرين على زيارة تونس والتوجُّه إليها لقضاء عطلهم، وعلى مبادرة إقامة المنتدى الاقتصادي المشترك خلال شهر سبتمبر ويعتبر ذلك مساهمة نقابية وشعبية هامة في تمتين العلاقة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي
الأمين العام
نورالدين الطبوبي