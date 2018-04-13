الاتحاد العام التونسي للشغل و وزير تكنولوجيات الاتصال و الإقتصاد الرقمي يتآمران على التونسية للتنمية الرقمية

على إثر اجتماع النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية مع وزير تكنولوجيات الاتصال و الإقتصاد الرقمي (جلسة تفاوض بتاريخ 06 أفريل 2018 بمقر الوزارة) وبمبادرة من الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور كل من الأخ سمير الشفّي، الأمين العام المساعد و الأخ عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة المالية والتخطيط، حيث تمّ الاتفاق خلال الجلسة على العدول عن بعث مؤسسة « التونسية للتنمية الرقمية » و الانطلاق في سلسلة من الجلسات التحاورية بحضور ممثلي الاتحاد لبحث سبل دعم وتطوير المركز الوطني للإعلامية عبر ضبط استراتيجية واضحة ليكون قاطرة تونس الرقمية وعلى أنّ يحرّر محضر جلسة في الغرض لاحقا، إلا أن الوزير تراجع على تعاهدته ورفض التوقيع على محضر الجلسة المذكور. وعلى ذلك نؤكد ما يلي
– بعث هذه المؤسسة هو ضرب مباشر لمهام المركز
– نحمل سلطة الإشراف حالة الاحتقان وتوتر المناخ الاجتماعي بالمركز الوطني للإعلامية الذي تسبب في تعطيل نسق إنجاز المشاريع واستحالة الإيفاء بالالتزامات المعلنة :على غرار استخراج المضامين عبر شبكة الأنترانت وتعميم منظومة التراسل الالكتروني
ونتمسك بكل الوسائل القانونية والمشروعة للتصدي لإنشاء هذه المؤسسة
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا