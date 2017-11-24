الإخواني راشد الغنوشي يَتَلَذَّذُ المأساة التي حلّت بمصر إثر تفجير مسجد فاق عدد ضحاياه 350 مُصَليا

أصدرت اليوم حركة النهضة الإخوانية البيان أسفله بإمضاء « شيخها » راشد الغنوشي نشرته على موقعها الرسمي في الأنترنات
شهدت قرية « الروضة » الواقعة غرب العريش بشمال سيناء بمصر الشقيقة، هجوما إرهابيا مروّعا تمثل في تفجير مسجد إثر صلاة الجمعة نتج عنه وقوع ضحايا بالمئات بين قتيل (235) وجريح (125) ولا يزال عددهم في تزايد
وإذ تترحم حركة النهضة على ضحايا هذه العملية الغادرة الذين نرجو أن يكتبوا من الشهداء، وترجو الشفاء العاجل للمصابين، فإنّها
1. تدين بشدّة هذه العملية الإرهابية الدامية، وتعتبر أن كل من خطط لها ونفّذها إرهابيا مجرما ليس في قلبه مثقال ذرة من رحمة أو إنسانية ولا يربطه أي رابط معتبرا بالإسلام وقيمه
2. تعبّر عن تضامنها مع عائلات الضحايا ومع شعب مصر الشقيق
3. تدعو إلى توحيد الجهود لكسب الحرب على الإرهاب باعتباره آفة تأكل من الأرصدة الرمزية والبشرية لبلداننا ولشعوبنا وتهدد استقرارها وأمنها ومستقبلها
4. تؤكد أن تحصين بلداننا من الداخل وحفظ أمنها واستقرارها ضد هذه الآفة، يكون بالأساس من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الشاملة وتوحيد الجهود من أجل بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
ملاحظة هامة : البيان ذكر الشعب المصري ولم يذكر الحكومة المصرية عمدا لا سهوا فراشد الغنوشي يتلذذ المأساة التي حلت بمصر رئيسا وحكومة وشعبا دون تفريق أو تقسيم