إتحاد الشغل يدين بشدّة الإعتداء الذي تعرض له رئيس جمعية الإيفواريين بتونس

على إثر وفاة رئيس جمعية الإيفواريين بتونس، الراحل فاليكو كوليبالي، الذي تعرّض ليلة 24 ديسمبر 2018 لاعتداء إجرامي، يهمّ الاتحاد العام التونسي للشغل أن
يدين بشدّة هذا العمل الإجرامي الجبان والذي لا يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين التونسي والإيفواري
يتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الضحية وإلى الجالية الإيفوارية بتونس معبّرا عن خالص تعاطفه وتضامنه معها
يدعو السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل حماية الجاليات الأجنبية بتونس وخاصّة منها الإفريقية، ضدّ كلّ أشكال العنف والتمييز
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
تونس، في 25 ديسمبر 2018
بيان