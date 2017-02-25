إتحاد الشغل غاضب لأن يوسف الشاهد لم يستشره في التحوير الوزاري

أكد سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل : أن اتحاد الشغل لم يستشر في التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مضيفا أن في ذلك الكثير من التجاوز لوثيقة قرطاج
وأضاف الطاهري أن هذا التحوير لا يتجاوب مع الواقع الحالي للبلاد الذي فيه كثير من المشاكل حاول رئيس الحكومة الحالي التهرب منها وعدم مجابهتها، ومنها الواقع المحتقن الذي تعيشه وزارة التربية
وأكد الطاهري أنه لا يوجد تقييم لواقع وأداء عديد الوزارات التي تعرف عطالة وضعف في أداء وزرائها
وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعقد غدا الأحد اجتماعا استثنائيا لتدارس هذه الوضعية، خاصة وأن هذا التحوير يحمل أكثر من رسالة، وأهمها: ما علاقة خليل الغرياني بوزارة الوظيفة العمومية وهو قيادي في منظمة الأعراف ولم يتبوأ يوما منصبا في الوظيفة العمومية
وأقر الطاهري بأن اتحاد الشغل متوجس من هذا التحوير : انظر بلاغ رئاسة الحكومة أسفله
وأضاف أن هناك عداء للعمل النقابي وهو ما ينافي الدستور، ويدفع للتصادم والمواجهة والفوضى في البلاد
وردا عن سؤال « الصباح نيوز » حول الاطراف التي من مصلحتها دفع البلاد نحو هذا المربع، قال الطاهري : من يريد أن يقبر التجربة الديمقراطية ويعطي درسا للشعوب أن كل التجارب الديمقراطية كتونس مآلها الفشل والدمار والخراب مثلما يوجد في بلدان أخرى
بلاغ
قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اجراء تحوير وزاري تم بمقتضاه تعيين السادة
احمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية
خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية و الحوكمة
عبد اللطيف حمام كاتب دولةً للتجارة
كما قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين السيد فيصل الحفيان مستشارا لدى رئيس الحكومة
المصدر : إتحاد الشغل و رئاسة الحكومة