منظّمة « البوصلة » تستنكر تعتيم المشيشي و تَسَتُّرَه حول رسالتة لصندوق النقد الدولي

🟥 تعيش البلاد هذه الأيام على وقع المفاوضات التي تجريها تونس مع صندوق النقد الدولي لطلب تمكينها من تمويل الميزانيّة
🟥 في المقابل يبدو صندوق النقد الدّولي متململا هذه المرّة بخصوص مزيد إقراض البلاد دون وضع شروط جديدة تحمل إجراءات تقشفيّة تتعلّق أساسا بخفض الأجور ورفع الدّعم
🟥 أمام هذه الوضعيّة، إستبق رئيس الحكومة زيارته المبرمجة بداية الشهر المقبل للتفاوض مع مسؤولي صندوق النقد الدول
🟥 وبالرغم من أهميّة هذه الرسالة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصّعب الذي تمرّ به البلاد إلّا أن التّعتيم حولها وصل لحدّ عدم إطلاع مجلس نوّاب الشعب بفحواها وعليه فإن منظّمة البوصلة
✅ تستنكر هذا التعتيم الذي يحوم حول رسالة ذات أهميّة بالغة في علاقة بمستقبل التونسيات والتونسيّين
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✅ تطالب رئاسة الحكومة بنشرها للعموم تكريسا لمبدئ الشفافيّة والنزاهة في التعامل مع مسائل من شأنها المساس مباشرة بالواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين
منظّمة : البوصلة