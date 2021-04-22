عز الدين سعيدان يؤكد أن « تونس دخلت بيت طاعة » الصناديق المُقْرِضة

رجّح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس عدم قدرة تونس على الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي وذلك في تعليقه على استعداد وفد رسمي تونسي للسفر الى واشنطن لاجراء مفاوضات مع مؤسسات مالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي
واعتبر في مداخلة هاتفية مع « صباح الورد » على إذاعة « جوهرة أف أم » إن المهمة أصبحت شبه مستحيلة، معلقا بالقول : « بات من الواضح أن تونس دخلت فعليا بيت الطاعة وأصبحت تتلقى الأوامر من الخارج الآن »، وفق قراءته للحدث
ولاحظ أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت تتم مع مسؤول تونسي واحد في حين ان الوفد الحالي يضم كل من رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس منظمة الاعراف والامين العام للمنظمة الشغيلة
ونبه الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس مشيرا الى ما اعتبره » مستحقات دين لسنة 2021 تقدر بـ 16.3 مليار دينار » ، وفق تأكيده
وختم بالقول إنه من الصعب على تونس حاليا الحصول على تمويلات جديدة لأنها لم تلتزم بتعهداتها تجاه صندوق النقد الدولي واعتبر ان الحل يكمن في اعداد برنامج للاصلاح الاقتصادي يتم تقديدمه للجهة الممولة اثر مصادقة من الأطراف المتصارعة