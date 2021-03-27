يا بوقلب! سارق المليار رفيق بوشلاكة يبرّئ صهره الغنوشي من التجارة في الأسلحة

نشر منذ حين الإخواني سارق المليار الصيني رفيق بوشلاكة صهر الإخواني راشد الغنوشي التدوينة أسفله على حسابه لرسمي بالفايسبوك
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الصحيفة المظلمة السوداء المسماة زورا بالأنوار، والتي أدمنت صناعة الكذب خدمة لأجندة مشغلتها الجديدة المهرجة عبير، بعد هلاك مشغلها السابق، لا تكتفي بالزعم الكاذب أن
ميزانية الغنوشي تصل2700 مليار، بل تمضي في افترائها المفضوح لتجعل من الرجل تاجر أسلحة ومخدرات متحيلا في السوق العالمية يمتلك بنكا موازيا
ظنا منها ومن أمثالها أن الجميع يشاركها الفساد المالي والاخلاقي، وقد غاب عن الجاهلة ان العالم ليس مزرعة سائبة ترتع فيه العصابات من أمثالهم، بل تحكمه قواعد صارمة ومراقبة كاملة للمعاملات المالية في كل دول المعمورة
فلتعتبر هذه الصحيفة كل هذه الممتلكات المدعاة عطاء خالصا لها من دون الناس ولتوزعها على عصابتها من الكذابين الأفاكين
الغنوشي لا يملك من حطام هذه الدنيا غير بيته المتواضع بالنحلي، وهو يعيش حياة بسيطة ومتواضعة على امتداد حياته. يعرف عنه ذلك كل من اقترب منه وخالطه. ولقد خبرته منذ عقود من الزمن وأنا في بداية العشرينات من عمري، ولم أعلم عنه إلا أنه نذر حياته للسياسة والمعرفة ولا يعني له المال والممتلكات شيئا
رفيق بوشلاكة