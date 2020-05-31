الوزير النهضاوي منجي مرزوق ، بريشة على رأسه ، يُسْقِطُُ القرارات الحكومية

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم السابع والعشرون- السبت 30 ماي 2020
مهداة الى الوزير السابق السيد روني طرابلسي بعد تأكد خروجه من المنطقة الحرجة
الوضع الوبائي في تونس ليوم 29 ماي 2020 : 05 حالات إصابة جديدة وافدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 29 ماي 2020، تمّ إجراء 791 تحليلا مخبريا من بينها 25 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 51171
وقد تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا، 06 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس للفيروس و05 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1076 حالة مؤكدة موزعة كالآتي :
950 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و78 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات
أريانة: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس « كورونا » المستجد لشخصين قدما من السعودية
اكد المدير الجهوي للصحة باريانة عبد اللطيف الجامعي ارتفاع عدد الاصابات بفيروس « كورونا » المستجد بالجهة الى 102 اصابات مؤكدة بعد تسجيل اصابتين (2) جديدتين لشخصين قدما من الخارج (وافدة ) وذكر في تصريح ل(وات) ان « الاصابتين الجديدتين تعود لشخصين قدما مؤخرا من المملكة العربية السعودية وقد تم اخضاعهما للحجر الصحي الاجباري بولاية المنستير للمتابعة الصحية » /وحول مستجدات الوضع الوبائي باريانة قال الجامعي انه « مستقر وتحت السيطرة في غياب اية عدوى افقية » لافتا الى تعافي مصاب جديد من فيروس « كورونا » المستجد بعد ان تبين ان نتائج تحاليله الاولية سلبية في انتظار نتائج تحاليل ثانية لاعلان شفائه التام يشار الى انه تم تسجيل شفاء 92 مصابا بالفيروس بصفة كلية من بين 102 شخصا اصابتهم مؤكدة بولاية اريانة وتسجيل خمس وفايات
خبر سار حول تحسّن الحالة الصحية لروني الطرابلسي بعد إصابته بفيروس كورونا
أكد الدكتور محمد غنّام رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بأحد مستشفيات باريس، استقرار الحالة الصحيّة لوزير السياحة السابق روني الطرابلسي بعد تعرض للإصابة بفيروس كورونا. وأضاف دكتور غنّام وهو طبيب روني الطرابلسي بأن مريضه وصديقه روني الطرابلسي يخضع حاليا الى فترة نقاهة بعد تخطّيه المرحلة الحرجة التي عانى منها إبان تعرّضه للعدوى منذ شهر أفريل الماضي ما استدعى إخضاعه للعناية المركزة لعدّة أسابيع في أحد المصحات الباريسية إلى حين تحسن وضعه الصحي. تهانينا للسيد روني طرابلسي شخصيا ولكافة أفراد عائلته الصغيرة وخاصة لعائلته الواسعة من أفراد الشعب التونسي بأغلب فئاته الذي ظل يتلقط أخبار الوزير السابق الذي دخل مرحلة الانعاش المكثف منذ بداية شهر أفريل الماضي. تمنياتنا بالشفاء العاجل للوزير السبق السيد روني طرابلسي حتى يعود الى سالف نشاطه ويقدم لبلاده كما فعل دائما من الموقع الذي وجد فيه
هل سيفي الدكتور بوعده أو هل سيعتذر؟
تناقل النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي بالفايسبوك تدوينة للدكتور المختص في الإنعاش ماهر العباسي و قد قطع فيها عهد بأن يقوم ب “تقطيع شهادة الدكتورا و رميها في الزبلة” حسب تعبيره إذا لم يثبت ان تونس قد سجلت نصف مليون إصابة بالكورونا .و دعا النشطاء الدكتور العباسي إما للإعتذار و الإعتراف بفشله في قراءة الوضع أو الإيفاء بعهده
وزير الطاقة عالق في فرنسا ويقوم بإدارة الوزارة انطلاقا من باريس
نشر وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي منجي مرزوق، اليوم السبت 30 ماي تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك أكد من خلالها أنه عالق حالياً في فرنسا وانه يقوم بمتابعة شؤون الوزارة من هناك وذلك بعد أن تعذرت عليه العودة إلى تونس بعد أن سافر لقضاء عطلة العيد صحبة عائلته التي تقيم في باريس. وقد في التدوينة ما يلي : » مع بداية انفراج الازمة الصحية، ولظروف استثنائية، اغتنمت عطلة العيد لزيارة عائلتي المقيمة بباريس، على امل العودة الى تونس بعد ايام قليلة. وقد حجزت الرحلة ذهابا وايابا على الخطوط التونسية، ومع التزامي بكل الشروط الصحية للسفر. ومع الاسف الشديد وقع الغاء رحلة العودة، مما اضطرني الى تاخير رجوعي الى ارض الوطن. ذلك لم يمنعني من الاضطلاع بشؤون الوزارة ومتابعة فريق العمل والاجتماعات عن بعد، والتواصل المستمر مع اطارات الوزارة والتعاطي مع الملفات. في انتظار العودة الى ارض الوطن في اسرع وقت ممكن. وسالتزم حال عودتي باجراءات الحجر الصحي الإجباري المعمول بها. رفع الله عن بلادنا غمة الجائحة، ووفقنا جميعا الى خدمة بلادنا ومواطنينا. » ادى نشر التدوينة الى حدوث ضجة من التعليقات خاصة وأن التعليمات كانت واضحة للجميع حول منع التنقل بين الولايات حتى بالنسبة للمتحصلين على رخص للتنقل لأسباب مهنية والتي تم الغاؤها بمناسبة ايام العيد و تساءل المواطنون كيف يسمح للوزير بالتنقل خارج البلاد في حين أن العديد من الذين حاولوا الإفلات من المراقبة لعبور ولايات الجمهورية تم ثنيهم عن مواصلة الطريق وارجاعهم الى مكان انطلاقهم. بعد التجاوزات التي حصلت مع وزير النقل وقضية السيارة الثانية والاحراج الذي وقع للحكومة ورئيسها بسبب ذلك اليوم مشكلة جديدة تثيرها قضية الوزير مرزوق للحكومة ولرئيسها حول مغادرة وزير الطاقة لأرض الوطن في مخالفة تامة لما تم اعلانه من قرارات فيما يخص التنقلات خلال عطلة العيد ؟
ربي يصفي القلوب على بعضها وانشاء الله يظهر أن كل ما قيل هي اشاعات
وفق بلاغ صادر عن مجلس نولب الشعب شهد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي انعقد مساء يوم الجمعة 29 ماي 2020 بقصر قرطاج توافقا في الرؤى حيال تشخيص الوضع العام في البلاد وسبل التعاطي معه، وخاصة في ما يتعلّق برفض الدعوات إلى الفوضى ومخطّطات الإجرام واستنكارها والتنديد بموجة الحرائق وكلّ محاولات تعطيل المرفق العام والإضرار بالأمن العام للبلاد . كما تمّ التأكيد وفق بلاغ للبرلمان على استعداد مجلس نواب الشعب للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعيّة بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويُساعد في خروج البلاد سريعا من التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا على جميع المستويات وخاصة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وفي هذا الإطار تمّ التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لخدمة الفئات الضعيفة وتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق والجهات المهمّشة والمنسيّة . ووفق نفس البيان أثبت هذا اللقاء، الذي جرى في أجواء من الود والصراحة، زيف ما تروّجه بعض الأطراف المشبوهة من صراع داخل الدولة وبين مؤسّساتها، وأنّ الاختلاف في وجهات النظر ممكن في إطار احترام الدستور ومبدأ وحدة الدولة في خياراتها وتوجّهاتها الكبرى . وتمّ الاتفاق في نهاية هذا اللقاء على عقد جلسات دوريّة لتدارس الأوضاع وتوحيد وجهات النظر وخطط العمل المستقبليّة للنهوض بمناعة الوطن وخدمة لكلّ فئات الشعب. هذا التقرير يحمل على الاعتقاد أن المشاكل تم تسويتها وخاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات التي لمح اليها رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة العيد ومهما يكن من أمر ربي يرضي القلوب على بعضها وحتى يطمئن الجميع كان من الأحرى أن يدلي رئيس مجلس نواب الشعب بتصريحه للطاقم الصحفي الموجود في قصر قرطاج وليس عبر بلاغ صادر عن البرلمان أما التغطية بالصورة التي وردت في صفحة الرئاسة فلم تتجاوز 24 ثانية
اللجنة العلمية لم تحسم بعد قرار إلغاء او تعليق استخدام كلوروكين لعلاج مصابي كورونا من عدمه
بعد التصريحات التي تم تناقلها البارحة حول تخلي تونس عن استعمال الكلوروكين في معالجة الكورونا كما طالب بذلك منظمة الصحة العالمية في بداية الأسبوع وسارعت السلط العلمية الى التوضيح أن ألمر لم يحسم بعد وفق ما أفادت به عضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الدكتورة جليلة بن خليل التي أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة ستجتمع بداية الأسبوع المقبل لدراسة ملفات المرضى ممن تلقوا العلاج بعقار هيدروكسي كلوروكين، وأكدت عضو اللجنة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، السبت، أن اللجنة العلمية لم تحسم بعد قرار إلغاء او تعليق استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج مصابي كورونا من عدمه . وستدرس اللجنة خلال اجتماعها المرتقب ملفات من تلقوا العلاج بالعقار الذي خلق شرخا في الأوساط الطبية والعلمية بالعالم، وفق ما بينته الدكتورة بن خليل التي أقرت أيضا بوجود تباين في وجهات النظر بين رأي داع إلى مواصلة استخدامه في تونس وبين آخر يدعو إلى ايقاف استعماله، مؤكدة أنه سيتم التوافق بين أعضاء اللجنة وأخذ قرار في هذا الشأن بما يخدم مصلحة المرضى . ولئن أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين الفارط قرارها تعليق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد 19، إلا أن عدة بلدان أقرت مواصلة استخدامه، على غرار اسبانيا والجزائر والمغرب وأنقلترا في حين علقت استعماله فرنسا. وكشفت المتحدثة، أن بعض المؤخذات العلمية للبلدان الرافضة تعليق استخدام هذا العقار تستند أساسا إلى أن الدراسة التي انخذت على ضوئها منظمة الصحة العالمية قرارها شملت 4 الاف مريض بالقلب تلقوا علاج هيدروكسي كلوروكين في حين يفترض عدم تمكينهم منه بسبب مضاعفته السلبية على صحتهم.
وكانت استراليا نفت وجود مرضى من مواطنيها في قائمة المرضى الذين شملتهم دراسة منظمة الصحة العالمية خلافا لما أعلنته المنظمة . ورجحت الدكتورة جليلة بن خليل، تواصل الجدل بين الأوساط الطبية في العالم حول نجاعة استخدام هيدروكسي كلوروكين، لافتة إلى أن النقاشات حوله انطلقت منذ نشأة الفيروس وستتواصل ربما إلى حين اكتشاف لقاح خاص بالفيروس التاجي
العودة الجامعية بعد عطلة الكورونا : دروس بصفة تقليدية حضورية تليها انجاز الامتحانات
تستأنف السنة الجامعية 2019-2020 بصفة حضورية بكافة المؤسسات الجامعية بداية من يوم الاثنين 08 جوان القادم باستثناء مؤسسات التعليم الطبي التي استأنف فيها الطلبة الدراسة يوم 11 ماي 2020 وذلك حسب مقرر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي متعلق بضبط أحكام استثنائية تخص السنة الجامعية الحالية ويكون استئناف السنة الجامعية بصفة تدريجية حسب المقرر المؤرخ في 20 ماي الجاري وذلك بعودة الطلبة على أفواج حسب المستوى الدراسي ان اقتضى الأمر مع الأخذ بعين الإعتبار متطلبات البروتوكول الصحي والتنسيق مع دواوين الخدمات الجامعية قصد توفير الإقامة للطلبة الذين قدموا مطالبهم في الآجال للإنتفاع بهذه الخدمة وحدّد المقرر تاريخ موفى شهر جويلية 2020 إنهاء امتحانات الدورة الرئيسية وان أمكن امتحانات دورة التدارك وآخر أجل لمناقشة مشاريع ختم الدروس ولم يتم استثناء الطلبة الخاضعين لإجرات الحجر الصحي الشامل والطلبة التونسيين والدوليين العالقين بالخارج من اجتياز الإمتحانات في نفس الوقت مع بقية الطلبة أو في وقت آخر عند الاقتضاء
وتضمن المقرر الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالاقصاء من اجتياز الامتحان والارتقاء ووضعية الطلبة العالقين وأورد المقرر الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بإتمام التربصات ومشاريع ختم الدراسة في صورة استحالة انجازها في صيغتها العادية كما تحديد آجال مناقشة التربصات ومشاريع ختم الدراسة بداية من 1 جوان 2020 بصفة حضورية وفي هذه الحالة تجرى مناقشات مغلقة بحضور حصري للجنة ذات النظر والطالب وتمنع كل أنواع الاحتفالات والتجمعات كما تناقش اطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي بداية من غرة جوان القادم بصفة حضورية.
اجراءات ارتضتها كل الأطراف المتدخلة في العملية على ما يبدو وهذا هو المهم لكن خلت النصوص من أي اشارات الى ما لحق العملية التكوينية من جراء الانقطاع الذي فرضته أخطار الكورونا وهذا لا يمنع من الطرح السؤال حول مدى استفادة التعليم العالي التونسي من هذه الأزمة التي قد تطول لفترة عير معلومة مادام لم يتم العثور عن التلاقيح أو الدواء الملائم للكورونا. المهم أن يتم تناول أبعاد الغصرة التي فرضت على التكوين الجامعي للبحث في آليات تطوير التدريس والبحث والمرافقة للطلبة ذلك أنه على ما يبدو أن تقنيات التدريس عن بعد كانت متفاوتة الاستعمال من مؤسسة لأخرى ورافقها جدل بيزنطي حول مدى قدرة ولوج الطلبة لوسائل الاتصال الالكتروني لم تعتمد في الغالب الا لتنظيم اجتماعات ادراية أو لعقد اجتماعات المجالس علمية في الوقت الذي تعتبر فيه تونس من أكثر البلدان استعمالا لوسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد سكانها وهو ما يجعل أي شائعة أو خبر كاذب ينتشر انتشار النار في الهشيم وهو ما يفرض اجراء عملية تقييمة شاملة للنظر في سبل تطوير الوسائط الرقمية في مجال الادارة والتعليم والبحث في قطاع التعليم العالي حتى لا تكون العودة عودة حليمة لعادتها القديمة
توضيح صادر عن لسان دفاع آمنة الشرقي
تونس في 29/05/2020
تبعا لإحالة السيّدة آمنة الشرقي على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بتهمة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسّكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخصّ فيها طبق الفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والذي يتعلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر وخلافا لما يقع الترويج له فإنّه يتجه توضيح ما يلي
أوّلا- لم يصدر بعد أيّ حكم في القضيّة
ثانيا- انعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة يوم الخميس 28/5/2020 ونتيجة للإجراءات الوقائيّة المعتمدة في المحاكم بقيت المتهمة تنتظر المناداة عليها خارج القاعة بما انها تمثل في حالة سراح ولكن لأسباب تقنيّة وتنظيميّة لم يحصل ذلك وقرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة وهو ما أدّى لحصول خلاف بسيط مع الدفاع انتهى إلى الاتفاق على تقديم مطلب حلّ مفاوضة قبلته المحكمة وأخرت القضيّة لجلسة لاحقة.
ثالثا- إنّ ما يقع تداوله من معطيات حول القضية غير صحيح ولا علاقة له بما هو مضمّن في الملف من وقائع وهذا التحريف لمعطيات القضية ينم عن سوء نية اصحابها بغية تهويل الامور وتحميلها ما لا تحتمل وهو ما نتج عنه حملة واسعة من التكفير والتهديد بالقتل والاغتصاب والحرق ، طالات المنوبة و حتي بعض من افراد عائلتها وتم تقديم شكاية ضد كل من ثبت تورطه فيها بموجب معاينات تمت في الغرض
رابعا- دون الخوض في القانون و تفاصيل الملف القضائي من الواضح ان عدم تمكن البعض من الدين و اللغة ، جعلهم يعتبرون النص الذي قامت المنوبة بمشاركته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تحريفا للقرآن والحال أنه نصّ نثري كتب بأسلوب السجع ،في إطار مزخرف وفيه وصف متداول لفيروس « الكورونا » وكيفية التعامل معه ولا يتضمن أية عبارة نابية أو مسيئة أو ساخرة من القرآن الكريم، كما أن النص خال من البسملة . لذلك فان نسبة تحريف القرآن للمنوبة راجت بسبب الجانب الشكليّ للنصّ وليس مضمونه والحال أن ذلك الشكل ليس من كنه القرآن، بل هو مجرد فن من فنون التزويق والطباعة اعتمد في طباعة بعض المصاحف ولا علاقة له بقدسيّة القرآن بل إن النسخ الأولى من المخطوطات والمصاحف لم تعتمده كمخطوط جامعة برمنغهام ومصحف ابن غطوس بدار الكتب الوطنية بتونس والمصحف الأزرق بمتحف رقادة القيروان
خامسا- امام ما يتم ترويجه من مغالطات ومبالغات أدت إلى قيام البعض بتكفير السيّدة آمنة الشرقي وتهديدها بالاغتصاب فإنّ لسان الدفاع وإذ صار مضطرّا لتقديم هذه التوضيحات ، يعبر انه على استعداد للقيام بكل ما من شأنه أن يضمن محاكمة عادلة لا ضغوط فيها وهو يهيب بالنيابة العمومية أن تقوم بدورها لتتبع من صدرت عنهم دعوات التكفير والقتل والتهديد بالاغتصاب بذات السرعة والنجاعة الفائقتين التي تحركت فيها لتتبع المنوبة
الأستاذة هالة بن سالم – الأستاذو ايناس الطرابلسي- الأستاذ محمود داود يعقوب- الأستاذ يوسف الأحمر –الأستاذة ايناس الجعايبي – الأستاذ ايمان البجاوي- الأستاذ سرحان مرزوق- الأستاذة يسر الوريمي- الأستاذ ايوب الغدامسي- الأستاذ محمد أمين بن سعد – الأستاذ وجدي بن ساسي-
تونس اريانة سهرة السبت 30 ماي 2020
الدكتورحبيب القزدغلي