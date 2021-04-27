الدكتور رفيق بوجدارية يسخر من زيارة المشيشي للقيروان

🌴🌴رئيس الحكومة العتيدة غدا في القيروان ليحيي ذكرى غزوة بدر🌴🌴
▪️القيروان أرض إسلام و أرض فقر▪️ و لأنها كذلك فهي تنتظر من حامي الإسلام الوزير الأكبر غزوة التنمية و غزوة الصناعة و غزوة البنية التحتية و غزوة الفلاحة و غزوة البيئة و غزوة رفع الأمية و غزوة المدارس و التعليم و غزوة الماء الصالح للشرب و غزوة المستشفى الجامعي و الصحة و غزوة مقاومة الإدمان و الجريمة و غزوة السياحة و غزوة النظافة و غزوة صيانة المعالم و المدينة العتيقة و غزوة مقاومة البطالة و الفقر و التهميش و غزوة الإحاطة النفسية و غزوة مقاومة الفساد و أخيرا غزوة مقاومة نهب المال العام و نهب عقول العامة
فالقيروان يا سيدي الوزير الأكبر ماض يحتضر و حاضر يتألم و لن يستقيم حال أهلها بالزيارات البروتوكولية بل بتطبيق الإتفاقات الحكومية
زيارة طيبة سيدي رئيس الحكومة
د. رفيق بوجدارية القيرواني