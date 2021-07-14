Le Tunisien qui n’a pour tout vêtement qu’un collier fait de larmes de Job et un étui pénien

Je remercie la Mauritanie qui, malgré ses maigres ressources, a fait preuve d’une grande générosité envers nous. La solidarité n’est sincère et spontanée que du pauvre au pauvre et ce n’est pas faire du misérabilisme que de dire cela.
En revanche, je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais, en ce qui me concerne, je me sens un peu dans la peau d’un membre d’une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a pour tout vêtement un collier fait de larmes de Job et un étui pénien.
Pierrot LeFou
جرت، ظهر اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بفخامة السيّد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وأعرب رئيس الدولة، خلال هذه المكالمة، عن خالص عبارات الشكر والتقدير للرئيس الموريتاني على مبادرته الأخوية بالإذن بتوجيه معدات طبية إلى تونس لمساندة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19
ومن جانبه، أكّد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على أن هذا المدد الذي تقدّمة موريتانيا لتونس هو تعبير عن عمق العلاقات الأخوية المتميّزة بين الشعبين وأن الدعم المتبادل بين البلدين لا يُقاس بقيمته بل برمزيته وبما يعكسه من عمق أواصر التعاضد والتآزر والتآخي