Les médias poubelles qui continuent à polluer nos vies.

Faten Fazaa risque de perdre la garde de sa fille à cause de deux personnages abjects qui ont choisi de manipuler le contenu de ses dires. Pour 2 minutes de célébrité. Pour 2 sous.
Faut-il en vouloir à ce type de personnages, creux, sordides, sans culture et sans fond ? Oui.
Mais il faut surtout faire porter la responsabilité à ceux et celles qui ont fabriqué une génération entière de crapules médiatiques, qui leur ont donné l’antenne, qui les ont laissé faire en dépit de toutes les dérives.
Ce sont les patrons de médias.
On peut diriger un média sans racler le fond du caniveau, sans faire l’apologie du racisme, de la violence, de la misogynie, de l’homophobie, sans promouvoir la vulgarité, sans abrutir les auditeurs. C’est un choix.
Les patrons de ces médias ont fait le choix contraire. Et qu’on ne nous dise pas que c’est le public qui choisit.
Ce public a été fabriqué de toutes pièces, sur mesure, à force d’endoctrinement, de discours de haine, de matraquage. Pour correspondre à ce produit pas cher à produire.
Il y a 2 radios en particulier qui ont fait ce choix. Et les monstres qu’ils ont fabriqués envahissent aujourd’hui d’autres radios et la télé. Comme une moisissure.
Et cela s’est fait avec l’argent des annonceurs.
Donc, pensez à Faten Fazaa et à toutes les Faten qui subissent la violence, la haine et la discrimination la prochaine fois que vous écoutez ces monstres, que vous faites le plein chez leur annonceur, que vous mangez les biscuits de leur sponsor.
C’est votre argent qui détruit des vies, humilient des innocents, insultent les victimes.
Ahlem Hachicha Chaker
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انا فاتن الفارع عندي قضيّة ضدّي في افتكاك حضانة سندرا بنتي . إيجاوا نحكيلكم الحكاية : بعد أنترفيو مع أميمة العياري اللي تسإلت فيه كان نقبل بنتي تعمل علاقة جنسيّة قبل الزواج وقلت نقبل ، مالأنترفيو الكل تقصّلي كان الإجابة هذيكا وتهبّط عليها عنوان بالبند العريض وتقوم القيامة وتخوض الدنيا وحتى كلمة سامحني ما نسمعهاش منها على سؤالها التعيس من أجل البوز . باهي انا عندي دعوة من برنامج أمين ڤارة ليها أشهرة وعدتهم باش كي نهبط لتونس نجيهم وهذاكا اللي صار . آما قبل البرنامج كان عندي مع فريق الإنتاج رنديفو تفاهمنا فيه عالأسئلة و تفاهمت مع مدير الإنتاج باش يخليني في الأول نتكلم وحدي باش نعمل طرح على المساواة وعلى تحقير المرأة في لغتنا وبعض أمثالنا ياخي طلع أمين عامل اجتماع متفاهم فيه مع زياد المكي باش يعمل هاك المداخلة التعيسة متاعو ويولي المدافع الشرس عن الإسلام باش يعمل البوز. والحكاية هاذي جاتني من ثلاثة عباد مختلفين حاضرين في الاجتماع. نمشي انا غادي ، السؤالات اللي تفاهمنا فيهم الكل ما سإلوني منهم شي ، قعدت كان نتعارك مع زياد وكلامي جزء كبير منو تقصّ وعلى هذاكا برشة يسخايبو اللي الحلقة مفبركة ، خاطر المونتاج متاعها ماهوش نورمال . الحلقة طلعت كيما أمين حبّ بما أنو الطرح متاعي ما تعملش وبداوا الكومنتارات على بنتي متاع الپيدوفيليا وترجمهم والدها للألمانية ومقدّم بيا قضيّة . والقانون الألماني ينجّم ينصفني وينجّم زادا يعتبر أني أمّ ماعنديش الحق نعطي إجابة على طفلة صغيرة ومانيش قادرة نحمي بنتي ونتسببلها في وابل من الكره والسبان وكومنتارات الپيدوفيليا. هذا إعلام بلادنا … أمين ڤارة وأميمة العياري اليوم كي تجيوا ترقدوا تفكّروا اللي فما طفلة صغيرة يمكن تتحرم من أمها في جرتكم وأم تتحرم من صغيرها في جرتكم . وانا يا أمين كان في بالي هكّا راني ما قبلتش دعوتك والا راني قلتلك حريتي الشخصية ما يدخل فيها حد . آنا جيتك باش نقول حاجة تنفع ! وإعلام العار اللي شنعتو من پلاتو لپلاتو تفتيوا وإنتوما تعملوا في كل شي بالسرقة ومرا قالت كلمة صريحة وسپونتاني شنعتوها خاطركم منافقين وكذابين وتساهموا في تدجين العقول وتبهيم الشعب …. تفكرو اللي على خاطر ني ما حطيتش بنتي أقل من خوها وقلت نسمحلها باللي باش نسمحلو بيه هو زادا آما على خاطر المرا عدوّتكم والصدق عدوّكم انجم انا في جرّة تهويلكم ن وكذبكم نتحرم من بنتي لين توصل سن الرشد هوني المحكمة تنجم تحكم بأنك المحيط اللي يدور فيه الصغير ما عندكش الحق تدور فيه … جرّة كذبكم ونفاقكم باش يتحل عليا بوبلي توا متاع محامين ومحاكم وجماعة حماية الطفولة
فاتن الفازع