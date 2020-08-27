J’accuse Kaïs Saïed de complot contre la stabilité du pays

L’audience accordée par le Président de la République à Walid Zidi ( photo ci-haut ) est une honte pour la République et pour la démocratie. C’est un abus de pouvoir et une atteinte à la constitution. Le Président a montré un irrespect total au CDG qu’il venait de nommer et s’est permis de passer outre ses prérogatives. J’accuse le Président de complot contre la stabilité du pays et je pèse mes mots!
!..AH..!
Ali Gannoun
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على السيد هشام المشيشي أن يكون رئيس حكومة لا موظّفا عند أيّ كان
لنكن واضحين أشدّ ما يكون الوضوح: إذا استمرّت الامور على ماهي عليه فهذه الحكومة الجديدة لن تكون في مجملها حكومة مستقلّة، ولا كلها كفاءات رغم وجود عديد الشخصيات الكفأة فيها عكس أخرى.
فالاستقلالية لا تخص الاحزاب فقط ولكن كافة الاطراف بما فيها رئيس الجمهورية إذا تجاوز صلاحياته الدستورية. فهو لا يعين ولا يقترح وزراء بل القرار هو لرئيس الحكومة المكلف ومنح الثقة يكون من البرلمان والرئيس يقف دوره عند اقتراح شخصية رئيس حكومة مكلف
وإن تزكية وزير تخلى عنه رئيس الحكومة مناف للدستور وللذوق وخاصة مناقض لنواميس الدولة
على السيد هشام المشيشي تحمّل مسؤوليته كاملة بما يرضي الدستور وضميره وأن يكون رئيس حكومة لا موظّفا عند أيّ كان. وإلاّ فانّه وحكومته سيفتقدون الحدّ الادنى من المصداقية قبل الذهاب للبرلمان. ولن يستفيد من الوضع سوى قوى التطرف والفئوية المريضة في البرلمان
لا حول الله توة هزّ ساق تغرق الأخرى؟ إلى متى سيتواصل هذا العبث؟ نحن نشهد انحلال دولة.
تجمعوا يا أحرار البلاد فالوضع دقيق وخطير
محسن مرزوق
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Kais Saied humilie ses propres hommes
Le président Kais Saied est passé de l’humiliation des partis politiques à l’humiliation de ses propres hommes.
Un chef de gouvernement supprime le candidat ministre de la culture pour des raisons très valables et louables.. Et voilà que le président de la république reçoit le candidat et le remet au gouvernement.
Ce qui se passe est tout simplement inacceptable, indécent et intolérable.
Faouzi Ben Abderrahman