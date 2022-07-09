A propos du texte modifiant le projet de constitution

I. La critique principale demeure la même : un régime présidentialiste, à cet égard rien n’a été modifié :
1. Un président irresponsable ;
2. Un état d’exception sans délai ni contrôle par la Cour constitutionnelle ;
3. Trois types de décrets-lois permettant au chef de l’Etat d’intervenir dans le domaine législatif ;
4. Référendum direct : législatif et, surtout, constitutionnel ;
5. Un gouvernement désigné et démis librement par le chef de l’Etat, mais protégé du parlement (les deux chambres) par les conditions de proposition et de vote de la motion de censure ;
6. Un droit de dissolution du parlement (ou l’une des deux chambres) en cas de deuxième motion de censure ;
7. Des magistrats nommés par le chef de l’Etat sur présentation de candidatures.
II. Un nouveau problème se pose : Ce texte a modifié au fond le projet du 30 juin, cela impose une révision des délais de la campagne ne serait-ce que pour une raison de bon sens : ceux qui ont décidé de boycotter, ceux qui ont déclaré faire campagne et qui, après, n’ont pas déclaré leur choix pour le « oui » ou pour le « non », et ceux qui ont choisi le « oui » ou le « non », tous peuvent avoir changé d’avis suite à ces modifications.
III. أهم التنقيحات التي وردت في الأمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022
أولا: التحسينات الفعليّة
– الفصل 55: ادراج التناسب وحذف « الآداب العامّة » واضافة « لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي » لكن دون ذكر » : نظام مدني
– الفصل71 : « يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا
– الفصل90 : « ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين
– : الفصل124 : « لكلّ شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التّقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية
ثانيا: تحسين جانب نتج عنه تعقيد لجانب اخر
– الفصل125 : « المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون
سلطة رئيس الجمهورية مقيدة بتعيينه « الأقدم » لكنّ « الأقدم » تنتهي مهمته بتقاعده وهذا يعني سنة في أقصى الحالات (وليس « على الأقل ») ويليه الأقدم… كيف نؤسس لفقه قضاء دستور مع عدم الاستقرار هذا؟
ثالثا: تسلل خطأ عند تصويب الخطأ الذي سبق أن تسرّب
الفصل 138 (جديد): « يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات، فإن رئيس الجمهورية يختم، بعنوان قانون دستوري، القانون المنقّح للدستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء
« يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه »: يعرضه على من؟
و »إذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات »: أيّ محكمة؟
Slim Laghmani