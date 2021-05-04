كشفت جريدة « الشارع المغاربي » ان الوفد الحكومي الذي تحول إلى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي، يضم وزيرين من بين الـ11 وزيرا الذين تحصلوا على ثقة البرلمان ضمن التحوير الوزاري ولم يباشروا الى اليوم مهامهم لأن رئيس الجمهورية رفض قبولهم لآداء اليمين الدستورية
وقال المصدر ذاته، في اسبوعيته الصادرة الثلاثاء، أن كلاً من مدير عام الديوانة يوسف الزواغي ( الصورة أعلاه ) والمقترح لوزارة العدل و مستشار رئيس الحكومة زكرياء بلخوجة والمقترح لحقيبة الرياضة تحولا إلى واشنطن
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد رفض تنظيم موكب اداء اليمين الدستورية على خلفية شبهات فساد قال انها تلحق بعضهم
وزراء لم يؤدّوا اليمين ضمن الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي
04/05/2021 |
كشفت جريدة « الشارع المغاربي » ان الوفد الحكومي الذي تحول إلى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي، يضم وزيرين من بين الـ11 وزيرا الذين تحصلوا على ثقة البرلمان ضمن التحوير الوزاري ولم يباشروا الى اليوم مهامهم لأن رئيس الجمهورية رفض قبولهم لآداء اليمين الدستورية