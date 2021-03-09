هل عبير موسي لوحدها معنيّة بمحاربة الإرهاب؟

تنظيم يوسف القرضاوي(الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين) الناشط في تونس منذ 2012 مموّل من الخارج وبدعم من النهضة ، هو مصنف في عديد الدول تنظيما ارهابيا والقرضواوي رئيسه الأول ذاته ممنوع من الدخول لفرنسا و امركا… ومحكوم عليه في مصر.فرع تونس لهذا التنظيم ينشر العقيدة الاخوانية و يكفّر الدولة التونسية لأنها لا تطبق الشريعة في رأيهم و تعتمد مجلة الأحوال الشخصية التي يراها الإخوان كفرا مباحا في فصولها بما أنها مثلا تمنع تعدد الزوجات وتجيز التبني، ويقدم دروسا موازية للمقررات الرسمية لوزارة التربية كما لمقررات وزارة التعليم العالي ، دروسا في الدين وفي السياسة وحتى يمنح شهائد لتلاميذه من كل الأعمار وكل نشاطه ضد قوانين البلاد و دستورها ، بما انه يعتبر الدولة المدنية كفرا والجهاد واجبا على كل مسلم وتونس « دولة تغريب و فساد » من انتاج « الكافر الأكبر » بورقيبة كما ينعته المتأسلمون. محاربة الارهاب و الدفاع عن سيادة تونس هي قضية كل الوطنيّين و كل الحداثيّين و كل وقوف على الربوة و التفرّج من بعيد على الحرب التي تخوضها عبير موسي و حزبها لمنع هذا الاخطبوط الاخواني هو خيانية واقلها جبنا لأنّ هذا التنظيم يخرّب الشخصية التونسية و يدمغج ضعفاء العقول من شعبها خدمة لمشروع الاخوان في تفتيت البلاد و اخضاعها لمموّليهم (قطريين و اتراك و غيرهم ) الذين يطمحون في الاستيلاء على مواردها و الانقضاض على ثرواتها ومؤسساتها واعادة تشكيل مجتمعها على صورة مجتمعات البدو المتخلفين والذين دارت اموال النفط و الغاز برؤوسهم
مقاومة الارهاب تبدأ بمقاومة الفكر الذي يشرّعه و بمنع الهياكل و الجمعيات التي تنشره
الأستاذ عميره عليّه الصغيّر