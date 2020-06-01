هدية الى المواطن الأمريكي الأسود -جورج فلويد- الذي انضاف لقائمة ضحايا العنصرية

يوميات الحجر الصحي الموجه-اليوم التاسع والعشرون- غرة جوان 2020
مهداة الى المواطن الأمريكي الأسود -جورج فلويد- الذي انضاف لقائمة ضحايا العنصرية
الوضع الوبائي لفيروس الكورونا ليوم 31 ماي 2020 : 07 حالات اضافية وافدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 31 ماي 2020، تمّ إجراء 622 تحليلا مخبريا من بينها 05 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 52503
وقد تم تسجيل 08 تحاليل إيجابية، 01 منها لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و07 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1084 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 964 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و72 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات
المهدية: تسجيل إصابة جديدة لطالب تونسي وافد من روسيا يقيم بمركز للحجر الصحي الإجباري
سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الاثنين غرة جوان، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل مركز للحجر الصحي الإجباري، يضم 180 طالبا تونسيا تم إجلاؤهم من روسيا . وتعدّ الإصابة الجديدة التاسعة من نوعها في هذا المركز، بعد تسجيل 8 إصابات من بين أصيلي ولايات أخرى غير المهدية، أمس الأحد، تم نقل أصحابها جميعا إلى مركز « كوفيد+ » بالمنستير، لمتابعة العلاج وسجّل مركزا الحجر الصحي الإجباري، اللذان خصصتهما الجهة للغرض، 29 إصابة بفيروس كورونا، خلال أسبوع واحد منها 20 إصابة في صفوف تونسيين تم اجلاؤهم من المملكة العربية السعودية . وتابع الفريق الطبي المكلف بالفيروس جهويا، اليوم الإثنين، تأمين الخدمات الصحية على مستوى مراكب صيد التن، مع استكمال رفع العينات بمراكز الحجر الصحي الإجباري . يُذكر أن ولاية المهدية سجلت، منذ ظهور أول حالة بتاريخ 8 مارس الفارط، 19 إصابة بفيروس كورونا، توزعت إلى حالتي وفاة و17 حالة شفاء
في منوبة انطلاق حملة للتقصي الصحي حول فيروس « كورونا » لفائدة الطلبة والإطار الجامعي
أعطيت، اليوم الاثنين غرة جوان، بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقطب الجامعي بمنوبة، إشارة انطلاق الحملة الجهوية للتقصي الصحي حول فيروس « كورونا » لفائدة الطلبة والإطار الجامعي المعنيين بالعودة الجامعية خارج مرجع نظر الولاية، وذلك في اطار استعدادات جامعة منوبة لتأمين العودة الجامعية الاستثنائية لحوالي 22 الف طالب بالجهة على مراحل . وتشمل الحملة 1850 طالبا وطالبة يدرسون بمؤسسات خارج نطاق مقرات سكناهم بولاية منوبة فضلا على 100 إطار جامعي، وفق ما صرحت به المديرة الجهوية للصحة منوبة إيمان السويسي لـمندوبة وكالة تونس افريقيا للأنباء
جلسة عمل « شكلية » حول دليل الإجراءات الصحية في الجوامع والمساجد
تمحورت جلسة العمل التي إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الإثنين 1 جوان 2020 بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم وبحضور أأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة إنتشار فيروس كورونا المستجدّ، حول مناقشة دليل الإجراءات الصحية الواجب إعتماده في المساجد والجوامع أثناء أداء صلاة الجمعة والجماعة. وقد أكد الحاضرون على ضرورة الإلتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية التي وقع إقرارها ضمن البروتوكول الصحي حفاظا على سلامة المصلين والقائمين على دور العبادة . هذا وكان السيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، قد كشف منذ صباح الاثنين غرة جوان وقبل انطلاق العمل الاداري ، في تدوينة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، إجراءات وتفاصيل عملية إعادة فتح المساجد ودور العبادة في تونس المنتظرة ليوم الخميس 04 جوان 2020 ضمن الرحلة الثالثة والأخيرة من عملية الحجر الصحي الموجه . وأفاد المكي، في ذات التدوينة، أن وزارة الشؤون الدينية تقدمت بجملة من التوصيات لإعادة فتح المساجد تتمثل أبرزها غلق الميضآت (الفضاءات المخصصة للوضوء) ودورات المياه ومنع استعمال الحنفيّات ومبرّدات المياه ومنع استعمال المكيّفات والمراوح إلى جانب رسم علامات دالّة بقاعة بيت الصّلاة والصحن (البهو الخارجي) تُحدّد مكان كلّ مصلّ . ومن ضمن الإجراءات المتخذة ضمن البروتكول الصحي الخاص بالمساجد وفق ما كشفه وزير الصحة، الوضوء بالبيت قبل القدوم للصلاة في المسجد ثم وجوب ارتداء كمامة واقية بالنسبة لكل مصلّ تغطي الأنف و الفم علاوة على وجوب إحضار كل مصلّ لسجّاد خاصّ به مع وضع الحذاء في خزانة الأحذية أو في كيس خاص . وسيتم أيضا فرض احترام التباعد الجسدي عند دخول المسجد و تجنّب الازدحام و عدم ارتداء قفازات وينصح أيضا بعدم القدوم إلى الجامع قبل 15 دقيقة من إقامة الصلاة بالإضافة إلى وجوب التباعد الجسدي عن الصلاة باحترام مسافة لا تقلّ عن 1م بين المصلّين والتباعد بين الصفوف والتقيد بالعلامات المحدّدة لمكان كلّ مصلّ . هذا وتم التشديد على الامتناع عن المصافحة و العناق والتقبيل فضلا عن التنبيه على المتنقلين على كراسي متحركة ب عدم لمس العجلات للسجّاد و عدم نسيان تعقيم اليدين مع وجوب مغادرة المسجد مباشرة إثر الانتهاء من الصّلاة و تجنب التّجمّع داخل المعلم الديني و خارجه و احترام مسافة التباعد الجسدي عند الخروج و تجنّب التدافع وبالنسبة إلى الدروس والمحاضرات وسائر الأنشطة المعتاد تنظيمها بالمعالم الدينية فانه سيتواصل تعليقها إلى إشعار آخر. وهكذا وبعد كل التفاصيل والتعليمات التي كان أعطاها « الجنيرال » منذ الصباح الباكر في تدوينته تحول الاجتماع المنعقد مساء اليوم الاثنين في مقر وزارة الصحة مجرد اجراء شكلي و « صبان ماء على اليدين » فالجمهور المقصود بالبيانات والتعليمات سبق لأنه تمكن من كل المعلومات قبل أن يطلع عليها أو يتداول حولها كل من وزير الشؤون الدينية أوأعضاء اللجنة العلمية . انه شكل طريف في العمل والتشاور في زمن الكورونا نرجو ألا يتواصل بعد مرور الجائحة
تونس: السماح بالتنقل بين الولايات انطلاقا من 4 جوان وفتح الحدود انطلاقا من 27 جوان 2020
أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الاثنين غرة جوان 2020 على الإجتماع الدوري للهيئة العلمية والهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا بقصر الحكومة بالقصبة وبعد التداول في الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي قررت الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا ما يلي
✔ إجلاء التونسيين بالخارج بداية من 04 جوان 2020 مع ضرورة الخضوع لـ7 أيام من الحجر الإجباري في النزل على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لـ7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة
✔ السماح بالنقل والتنقّل بين الولايات انطلاقا من 04 جوان 2020
✔ فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 جوان 2020
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة سيتم عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 03 جوان 2020 بمقر رئاسة الحكومة لتوضيح كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لهذه الإجراءات
بلغت الإصابات في أمريكا مليون و839 ألفا و119، والمتعافين نحو 600 ألف
ارتفعت، الإثنين غرة جوان ، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 106 آلاف و241، إثر تسجيل 630 وفاة جديدة وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و839 ألفا، و119، والمتعافين إلى نحو 600 ألف وأشارت إلى إجراء نحو 17 مليونا و700 ألف فحص لكورونا، بعموم البلاد وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 379 ألفا و902، بينها 29 ألفا و918 وفاة وتلي نيويورك في الإصابات، ولايتي نيو جيرسي بنحو 162 ألفا، وإلينوي بأكثر من 120 ألفا وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، حيث تليها في الوفيات بريطانيا وإيطاليا والبرازيل، وفي الإصابات البرازيل وروسيا وإسبانيا
اعتقال أربعة آلاف شخص في أمريكا على خلفية مقتل مواطن أسود على يد الشرطة
اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 4 آلاف شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن أسود على يد الشرطة وأعلنت شرطة مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، اليوم الإثنين غرة جوان، مقتل شخص بالرصاص، خلال تفريق قوات الأمن حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على موت جورج فلويد في سوق « دينو » للأغذية وأوضحت الشرطة أن السلطات تقوم بجمع فيديوهات من موقع الحادث، وتستمع إلى أقوال الأشخاص الذين كانوا في الموقع، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق وكانت الاحتجاجات قد بدأت في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا بعدما أظهر مقطع فيديو المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو شرطي أبيض بركبته على رقبته وانتشرت الاحتجاجات عبر أنحاء الولايات المتحدة للتنديد بعنف الشرطة، وارتفعت مجددا هتافات « حياة السود مهمة »، التي ظهرت في حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية
أمام موجة الاحتجاج ضد العنصرية نقل الرئيس الأمريكي ترومب الى مخبأ تحت الأرض
نقلت صحيفة « نيويورك تايمز » عن مصادر مطلعة أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض نقلوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخبأ تحت الأرض كان يستعمل سابقا خلال الهجمات الإرهابية .جاء ذلك بعد أن تصاعد التوتر خارج أسوار البيت الأبيض من قبل المحتجين على مقتل مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء أثناء اعتقاله بعنف من جانب الشرطة . وتابعت الصحيفة: « بعد أيام من أن تعاطفه مع جورج فلويد، الرجل الذي قُتل، طغت على الرئيس تهديدات بتصعيد العنف ضد (اللصوص ومثيري الشغب)، وأمضى السيد ترامب الأحد31 ماي بعيدا عن الأنظار، حتى عندما كان بعض مستشاري حملته يوصون بأن يلقي خطابا متلفزا على الصعيد الوطني قبل ليلة أخرى من العنف المحتمل. كان المبنى فارغا حيث تم إخبار بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين يخططون للعمل بعدم الحضور في حال تجدد الاضطرابات . ولكن في وقت كان بعض المساعدين يحثوه على الابتعاد عن تويتر أثناء رسمهم استراتيجية أكثر مراعاة، لم يتمكن السيد ترامب من مقاومة التغريد بسلسلة من الرسائل حيث قام بتوبيخ الديمقراطيين .ومنذ الخميس 28 ماي، خرج الآلاف من سكان نيويورك إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد، بعد مقتل جوروج فلويد يوم الاثنين في مينيابوليس وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأميركية، الأحد31، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأميركي، وسط مواجهات مع قوات الأمن . وأمام اتساع رقعة التظاهرات أعلنت ولاية فيرجينيا حالة الطوارئ، بينما تم فرض حظر التجول في العاصمة واشنطن من الساعة 11 مساء إلى السادسة صباحا، واستدعاء الحرس الوطني
روسيا تصادق على أول دواء مضاد لفيروس كورونا
صادقت السلطات الصحية الروسية، على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار “أفيفافير” لعلاج المصابين بالفيروس . وذكر موقع السجل الحكومي للأدوية اليوم الأحد، أن الاختبارات السريرية لعقار “أفيفافير” أظهرت أمان استخدامه دون وجود أي أعراض جانبية جديدة، مشيرا إلى أن نسبة فعالية العقار بلغت 80 بالمئة مقارنة مع الأدوية الأخرى . وسجلت السلطات الروسية أكثر من 396000 إصابة بفيروس كورونا، و4555 وفاة، نحو نصفهم في العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس في البلاد
الأردن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 746 إصابة وأشار الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات توزعت هي لستة أردنيين قادميـن من الخارج (3 من الإمارات، و2 من مصر، و1 من تركيا) وحالة من الكوادر العاملة في أحد فنادق الحجر . كما سُجِّلت 13 حالة شفاء، منها 12 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، بينما أجري 5070 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 193060 فحصاً
غزة: لا اصابات بكورونا خلال 24 ساعة بعد فحص 234 عينة
اعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ان المختبر المركزي اجري فحوصات ل 234 عينة مشتبه بها من داخل مراكز الحجر الصحي وكانت جميع النتائج سلبية وان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا واشارت الى ان عدد العينات التي فحصت منذ بداية الازمة بلغ 9734 عينة كانت سلبية باستثناء 61 عينة؛ توفيت حالة واحدة منها لامراة مسنة فيما تماثلت 18 حالة للشفاء وبقيت 42 تتلقى العلاج داخل مشفى العزل بمعبر رفح وتتابع وزارة الصحة بغزة الحالة الصحية لـ 1466 مواطن موزعين على 14 مركز للحجر الصحي ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية . وكانت الصحة اعلنت في وقت سابق انها بدأت باجراء الفحوص الطبية ل لـ 1400 مواطن داخل مراكز الحجر تمهيدا لخروجهم بعد ان مكتب الدفعة الاولى عشرين يوما
بتأثير كورونا قد تتضاعف نسبة فقر العائلات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة
ورد في جريد الاتحاد الصادرة في حيفا اعلان البنك الدولي في دراسة نُشرت الإثنين غرة جوان أن عدد الأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية قد يتضاعف هذا العام بتأثير مباشر من جائحة كورونا التي تهدد الأوضاع الاقتصادية العامة والوظائف في الأراضي الفلسطينية وقال البنك الدولي في تقريره « حتى قبل تفشي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، أي 53% في غزة و14% في الضفة الغربية. بحسب التقديرات الأولية، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزة » ومن المتوقع أن يكون التأثير أكبر في الضفة الغربية لأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يعملون في إسرائيل التي تأثرت أيضًا بالأزمة. وبسبب الوباء، انخفض عدد هؤلاء العمال، وهو ما يُساهم في انخفاض كبير في مداخيلهم المالية وبعد أسابيع من منعهم من دخول إسرائيل بسبب الفيروس، سُمح لآلاف العاملين من الضفة الغربية بالعودة في أوائل أيار ، في إطار سياسة لإعادة إطلاق الاقتصاد المحلّي تدريجيّاً وتلقي أزمة كورونا بثقلها، كما هو الحال في أماكن كثيرة، على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، في وقت تتعرض السلطات المحلية لضغوط من أجل زيادة الإجراءات الصحية وإجراءات إعادة إطلاق الاقتصاد
استعدادات فريق ليفربول للعودة للعب من أجل التتويج بعد انتظار دام ثلاثون سنة
وفق تقرير لوكالة فرانس براس وقناة فرانس 24 حول عودة الاستعدادات للعودة للملاعب في بريطاني اعترف المدرب الألماني يورغن كلوب الأحد 31 ماي أن لاعبي فريقه ليفربول الإنكليزي يستمتعون بالعودة للتدريب الجماعي في الوقت الذي يستعدون فيه لاستئناف منافسات الدوري الممتاز، لأن الشعور مختلف عن العمل من خلف الكومبيوتر أو الشاشة. وحددت رابطة الدوري الممتاز تاريخ 17 جوان موعدا مبدئيا لاستكمال ما تبقى من موسم 2019-2020، بعد تعليق المنافسات منذ شهر مارس بسبب الأزمة الصحية التي نشأت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد . وتمكنت الفرق من استئناف التدريب الجماعي بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الماضي الانتقال إلى « المرحلة الثانية » من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.
و حسب المدرب كانت الفترة الماضية محبطة بشكل خاص لفريقه الذي كان على بعد فوزين من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، وقال في تصريح لموقع النادي على شبكة الإنترنت « لم يكن لدينا أبدا طيلة حياتنا تسعة أسابيع من دون إجراء تدريبات منذ بدأنا بلعب كرة القدم، هذا شيء كثير. كل شيء مختلف لكنه مثير للاهتمام أيضا ». وأضاف « نحن نستمتع بالوضع، وهذا جيد حقا. ولأكون صادقا هذا يشكل بالنسبة لنا كل الفارق، أن نجتمع هنا معا لساعة أو ساعتين. يمكنك الحصول على هذا التواصل وردود الفعل على أرض الملعب مباشرة، وليس عن طريق جهاز الكمبيوتر أو شاشة… ». ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى لرفع كأس الدوري للمرة الأولى منذ العام 1990، إذ يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، مع تبقي تسع مراحل على النهاية. ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى للـ »ريدز » في دربي « ميرسيسايد » ضد الجار إيفرتون، ويسعى المدرب كلوب لتجهيز لاعبيه بدنيا قبل موعدها. وقال « ليس علينا أن نكون في قمة لياقتنا الآن. نحن نحاول ذلك برفع قوة وكثافة التدريبات تدريجيا يوما بعد يوم، ولكن علينا أن نصل إلى الجاهزية البدنية في 19 أو 20 جوان ، أيا كان اليوم الذي سيجعلون فيه المباراة ضد إيفرتون، على ما أعتقد ». وتابع « هذه هي اللحظة التي نريد فيها أن نكون جاهزين 100 بالمئة. هناك حوالي ثلاثة أسابيع حتى ذلك الحين، وهذا أمر جيد. نريد أن نستغل ذلك وسنفعل ». وينتظر ليفربول حاليا التأكيد بشأن برنامج المباريات والملاعب التي سيخوض عليها لقاءاته بعد أن أثار كبار مسؤولي الشرطة مخاوف بشأن لعب الفريق أي مباراة يحتمل تتويجه فيها باللقب على ملعب « أنفيلد ». وتخشى الشرطة من تجمع جماهير ليفربول خارج الملعب للاحتفال باللقب الغائب عن خزائنهم منذ ثلاثة عقود ما يزيد من مخاطر عدوى مرض : كوفيد-19
ألوضع الوبائي في العالم
حتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و300 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 374 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و866 ألفا، وفق موقع وورد ميتر المتخصص في ارقام جائحة كورونا
تونس-أريانة سهرة الاثنين غرة جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي