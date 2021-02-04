نقابة الصحفيين التونسيين تؤكد أن صمت رئاسة البرلمان يشرع للاعتداءات على الصحفيين

في تواصل للاعتداءات المسلطة على الصحفيين/ات البرلمانيين/ات من قبل كتلة ائتلاف الكرامة، تعمد رئيس لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح وعضو كتلة أئتلاف الكرامة يسري الدالي، الأربعاء 3 فيفري 2021 ، منع الصحفيين/ات من مواكبة أشغال اللجنة المخصصة للاستماع إلى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان
حيث وفور محاولة الصحفية بقناة « التاسعة » رحاب حوات دخول قاعة الجلسة، عمل رئيس اللجنة على منعها من الدخول، وقد حاول مقايضتها مقابل السماح لها بالتصوير بأخذ تصريح منه حول أشغال اللجنة
كما عمل رئيس اللجنة على اتخاذ قرار فردي بمنع الصحفيين/ات من حضور الجلسة متعللا بالإجراءات الصحية، رغم عدم ورود أي نقطة متعلقة بحضور الصحفيين/ات في جلسات اللجان ضمن الإجراءات الاستثنائية لأشغال المجلس
كما أكد الدالي للصحفيين/ات أنه له وحده تقدير قبول حضور الصحفيين/ات والمجتمع المدني من عدمه
وقد تتالت الاعتداءات على الصحفيين/ات البرلمانيين/ات كانت موضوع مراسلتين لرئاسة مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جانفي 2021 و 3 فيفري 2021
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالاعتداءات المتتالية على الصحفيين/ات من قبل نواب الشعب وتعتبر النقابة هذه الممارسات مؤشرا خطيرا لتراجع منسوب الحريات الصحفية في مجلس نواب الشعب
وتطالب النقابة رئاسة مجلس نواب الشعب باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمحاسبة المعتدين على الصحفيين/ات وضمان عدم العود في الاعتداءات المسلطة عليهم من قبل نواب الشعب ، وتدعو كافة النواب الى مناصرة حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وتحقيق الضمانات الكفيلة قيامهم/ن بعملهم/ن
وتعبر النقابة عن خشيتها أن يكون تواصل صمت رئاسة المجلس عن الاعتداءات، رغم المراسلات المتكررة لها، موافقة ضمنية على استهداف الصحفيين/ات وهو ما يمكن أن ينسف جوهر حرية التعبير والصحافة
وتذكر النقابة أن عمل الصحفيين /ات داخل البرلمان كان ولازال ضمانة لأسس البناء الديمقراطي والمشاركة الشعبية الفعلية في النقاش في المسائل التشريعية وفي الرقابة على أعمال مجلس نواب الشعب
وتدعو النقابة كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والمدنيين/ات إلى دعم حرية العمل الصحفي ومناصرته ضمانا لتواصل المسار الديمقراطي وتأسيسا لقيم الحرية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين