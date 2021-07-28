من كان بيته من زجاج لا يرمي تونس بالحجر

تفاعل الأشقاء والأصدقاء محمود.. التدخّل وتقديم الموعظة والدرس مرفوض
بعيدا عن النرجسية والأخلاقوية وبعيدا أيضا عن الانغلاق أو التبعية، يمكن القول أن تونس التي ملأت الكون وشغلت الدول الشقيقة والصديقة هذه الأيام وحتى قبل أعوام، لا تجد حرجا في قبول الأيادي الممدودة والأبواب المفتوحة لتفعيل مقولات التضامن الدولي والتآزر الانساني وتحقيق المصلحة المشتركة على قاعدة الندية والسيادة واستقلال القرار الوطني
وقد تواترت في هذا السياق ردود الأفعال الدولية تفاعلا مع تطورات الأحداث ببلادنا خصوصا بعد ما يمكن أن نسميه منعرج 25 جويلية 2021 المتمثل في إقدام رئيس الجمهورية، وفق قراءة خاصة للفصل 80 من الدستور، على تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن سكانه وإعفاء رئيس الحكومة، وصدرت البيانات والتصريحات الرسمية عن ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية وحتى بعض «الكيانات» الخاصة والمتخصّصة
ومثلما كنّا على مرّ التاريخ سبّاقين إلى الجود بما لدينا لكل من يحتاج إلى ذلك، كنّا أيضا ملتزمين بمبدإ نبيل وسام هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرنا، وعاد ذلك بالفائدة علينا وعلى شركائنا وليس أدلّ على ذلك من علاقتنا بقضية شعبنا الفلسطيني الذي تواجد على أرضه في تونس وتحرّك فيها وكأنه على أرض الجبّارين وقبله كان الأمر ذاته مع الشعب الجزائري خلال حرب التحرير
وقد جلبت تونس الأنظار بشكل قوي منذ ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة وتوزّعت المواقف بين الدعم المبدئي «المجاني» إن جاز القول والدعم «الانتهازي» وحتى المسموم، دون أن ننسى الوعود الواهية والهدايا الملغومة
والحقيقة أيضا أن حكام تونس الجدد وقعوا في أكثر من مناسبة في فخ الاصطفاف والتخندق في هذا المحور أو ذاك وكدنا ننسف رصيدنا ونحشر أنفسنا في أجندات لا تعنينا ولا تنفعنا، ولم يوفّق هؤلاء الحكام في استثمار «الانجازات» و«النجاحات» الديمقراطية وتوظيفها ولم يترجموا شكر و«تصفيق» قادة العالم لتجربتنا وهو ما فاقم الفشل الداخلي وغذّى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية وأوصلنا الى ما نحن فيه
إن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية أمر يعنينا وما صدر عن رئيس الحكومة وحزامه السياسي المفكك اليوم وكذلك المجتمع المدني والمجتمع السياسي المؤيّد والمعارض لما حصل، أمر داخلي يعنينا فقط ولا يعني شركاءنا من أشقاء وأصدقاء إلا في إطار الندّية والسيادة كما أسلفنا وفي إطار المصلحة المشتركة ومن كان بيته من زجاج لا يرمي تونس بالحجر
إن التفاعل مع بلادنا أمر على درجة كبيرة من الأهمية وهو أمر محمود، أما التدخل والموعظة وتقديم الدروس فهو أمر مرفوض ومردود على مقترفيه
ولا نملك في هذا السياق سوى التنويه بموقف الأمم المتحدة المعهود التي «حثت جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء» وكذلك موقف جامعة الدول العربية الذي جاء على لسان أمينها العام الذي أعرب خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجيتنا عن دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب. وكعادتها كانت الجزائر في الموعد لـ «الاطمئنان» والدعم
حتى صندوق النقد الدولي الذي أقرّ بأن تونس تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية غير عادية عبر المتحدث باسمه عن الاستعداد لمواصلة دعم تونس
بدورها أكدت الإدارة الأمريكية دعمها المستمر لتونس في مواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد ـ 19 وشجعت على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان
كذلك الأمر بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي الذي «شعر» بالقلق ودعا إلى إعادة الاستقرار المؤسساتي في أقرب الآجال وصدرت مواقف متقاربة من الدول الأعضاء فيه تضمنت ايضا تعبيرا عن القلق وتأكيدا على مواصلة الدعم وهو أمر معهود من «بلاد الفرنجة» مهد التعبيرة الحديثة لحقوق الانسان بطبيعة الحال زائد بعض «المصلحية»
وانضمت روسيا للمتفاعلين وقالت أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلّها في المجال القانوني دون غيره مع أمل أن تستمر علاقات الصداقة بين روسيا وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبي بلدينا وفق بيان للخارجية الروسية
هكذا كانت المواقف «الطبيعية» من أغلبية الفاعلين في الساحة الدولية غير أن الغريب والمستهجن والمثير للقلق كما يقول الامين العام للأمم المتحدة، ما صدر عن البعض من «ذوي القربى» الذين لم يدخلوا بعد زمن الحداثة والدمقرطة ولكنهم يتحدثون عن : تثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة
ولئن كنا نتفهم موقف الأشقاء في قطر وخوفهم على التجربة الديمقراطية ببلادنا وتسخيرهم لإعلامهم لخدمة الانتقال الديمقراطي في تونس فإننا نأمل أن يسيروا على خطانا، ونستغرب في الآن نفسه دخول ما يسمى اتحاد علماء المسلمين على خط الأحداث والافتاء بأن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا تجوز شرعاً ولا أخلاقاً ولا عرفاً وهذا تدخل سافر لا يجوز حقيقة لا شرعاً ولا أخلاقاً ولا عرفاً
ونفس الملاحظة نسوقها بخصوص تركيا التي أعلنت رفضها ما أسمته «تعليق الديمقراطية في تونس» ففي هذا البلد يقبع آلاف سجناء الرأي والسياسة ويلاحق الصحافيون وتهدر حرية الرأي والتعبير وتلطخ الأيادي بالدم في سوريا الشقيقة وفي جوارنا الليبي ومع ذلك لم تتدخل تونس الرسمية – رغم مسؤوليتها الإنسانية – في الشأن الداخلي التركي ولم تقدم دروسا لأنقرة وللجماعة الاسلامية الحاكمة فيها
إننا نمر بالفعل بظروف عسيرة لكننا سنخرج منها أكثر صلابة وقوة كما كنا على مر العقود ولن نسقط في الفخاخ المنصوبة لنا هنا وهناك، سوف نختلف ويعارض بعضنا البعض في إطار مدني وسلمي ونواصل التفاعل مع الجميع والعرفان لمن بادلنا نفس الشعور والمسؤولية
بقلم مراد علالة