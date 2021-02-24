مصطفى بن أحمد يؤكد أن الثقة ستُسْحَبُ من الإخواني الغنوشي شاء أم أبى

اعتبر رئيس كتلة حركة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، « أصبح عامل تعطيل في المجلس وهو ما يستوجب رحيله ومغادرته للمؤسسة التشريعية »، وفق قوله
وقال بن أحمد، في تصريح لــإذاعة « شمس أف أم » اليوم الإربعاء، إنه « إذا رغب الغنوشي في مغادرة البرلمان فليكن بالحُسنى أو أنه سيتم سحب الثقة منه عبر عريضة »، مشددا على أن تحيا تونس مع سحب الثقة من الغنوشي ومع ابتعاده على مؤسسة البرلما
للتذكير فإن عديد النواب أكدوا أن عدد الإمضاءات على لائحة سحب الثقة من الإخواني الغنوشي بلغ 103 إمضاء ولم تعد اللائحة في حاجة إلا إلى 6 إمضاءات ليتم الحسم في هذه المسألة