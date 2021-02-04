مشروع تونس يؤكد أنّ التصريحات والمواقف التي تصدر عن حسونة الناصفي لا تلزمه

إنّ المكتب السياسي لحركة مشروع تونس المجتمع بتقنية الفيديو مساء الاثنين 1 فيفري 2021 وبعد تدارسه للوضع السياسي العام بالبلاد ومواقف الحزب يؤكّد على ما يلي
– تمسّكه بالخط السياسي العام للحزب الذي عبّرت عنه بياناته منذ نوفمبر 2019، في علاقة بالحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات الأخيرة وموقفه المعارض » لخضوع الحكومة الجديدة المعلن عنها كحكومة كفاءات لمنطق الابتزاز السياسي الذي مارسه عليها الحزام البرلماني »، وفق بيان الحركة الأخير، والذي حوّلها من مشروع حكومته كفاءات مستقلّة متعالية على الانقسامات الحزبيّة إلى حكومة محاصصة غير مباشرة
– يؤكّد على المقترحات التي قدّمها الحزب لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد وعلى رأسها المؤتمر الوطني للإنقاذ بإعتباره أقصر طريق لحلّ الأزمة السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة المتعاظمة، في ظلّ وضع وبائي صعب، وهي أزمات لا يمكن حلّها بالإجراءات الترقيعيّة وإضافة لأولوية معالجة الوضع الوبائي وإعلان حالة طوارئ إقتصاديّة ومعالجة مسألة المديونيّة الخطيرة التي تتطلّب حلولا عاجلة يتوجّب فتح آفاق جديدة لتونس من خلال حلّ أزمة منظومة الحكم والمرور للجمهوريّة الثالثة
– أكّد المكتب السياسي أنّ التصريحات والمواقف التي تصدر عن السيّد حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح لا تعبّر عن مواقف حركة مشروع تونس ولكن عن الكتلة التي تضم أربعة أحزاب ومستقلّين. وأنّ حركة مشروع تونس تختلف مع مواقف الكتلة المذكورة في عدد من المسائل الجوهريّة، وبالأساس الموقف من الحكومة
– كما طلب المكتب السياسي من المكتب التنفيذي إيجاد حلول لهذا الخلط الذي يؤدّي إلى سوء فهم واضح لمواقف الحزب ويوحي لدى المتابعين بالتناقض في التوجهات
⁃ ومن جهة أخرى أقرّ المكتب السياسي قرار المكتب التنفيذي تطبيق النظام الداخلي بصدد الالتزام بالمشاركة في نشاط الهياكل الحزبية واعتبار كل مخالف للنظام الداخلي مستقيلا من موقعه
⁃ أخيرا وقع الاتفاق على تنظيم اجتماع حضوري للمكتب السياسي مع مراعاة الشروط الصحية في ظرف أسبوعين
عن المكتب السياسي
الناطق الرسمي
ماهر بن عثمان
بيان