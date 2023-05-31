مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تؤكد أن الحيز الاجتماعي بدأ ينغلق في تونس

وصفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف، الأوضاع في تونس بأنها « معقدة للغاية »، فيما اعتبرت أن احتمالية انهيار الدولة في لبنان : لا تزال قائمة
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ليف، ونقلتها، الأربعاء 31 ماي، قناة « الحرة » الأمريكية
وقالت إن « الوضع في تونس معقد للغاية »، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ; مستمرة في تقديم المساعدة لتونس للحفاظ على الاستقرار، وحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية
وأضافت : بدأ الحيز الاجتماعي ينغلق في تونس، في ظل تزايد الضغط على الناشطين ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية
وعلى صعيد آخر، تحدثت ليف عن لبنان، مؤكدة أن احتمالية انهيار الدولة : لا تزال قائمة
ولفتت إلى أن واشنطن « تعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد »، حسب المصدر ذاته
وفيما يتعلق باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، اعتبرت ليف أن هذا الاتفاق : جاء نتيجة رغبة الرياض في إنهاء حرب اليمن، ولا دور للصين فيه
وأوضحت أن الاتفاق « استضافته فقط الصين »، مؤكدة أن الاتفاق لن يكون، في المقابل، سببا في ابتعاد الولايات المتحدة عن منطقة الخليج
وأردفت : « الاتفاق السعودي – الإيراني لن يقلل انخراطنا مع دول الخليج، بما فيها مع الرياض
وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لأول مرة منذ انقطاع دام 7 سنوات
المصدر | وكالة الأناضول