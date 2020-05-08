متي سيُحاكََم قيس سعيد لازدرائه بالدين ؟

واذا الموؤودة سُئِلَتْ بأيِّ ذنب حوكمت
وقيس سعيد وقتاش ؟
استمعوا إليه . ألم يقترف نفس الإفتباس « الفاحشة » المحرمة التي قامت بها الموؤودة ؟
بلاغ إلى السيد وكيل الجمهورية
إني الممضي أسفله أنس الشابي خريج الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في الربع الأخير من القرن الماضي أتقدم للجناب بهذه الشكاية في السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي تجرأ على معارضة الآيات المتعلقة بالموؤودة وقلبها إلى دساتير في محاضرة شهيرة له وهو ما يعد منه ازدراء بالأديان واستهانة بالمقدسات وموجبا لمساءلته هو وكل من سيكشف عنه البحث