لتمرير حكومته المُعَلَّقة، المشيشي يستنجد بالمحكمة الإدارية لِلَيِّ ذراع قيس سعيد

أكد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، تلقي القضاء الإداري الإستشاري مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة ، الاثنين، بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للأحد عشر وزيرا المزكين من مجلس نواب الشعب
و قال الغابري، في تصريح لقناة « العربية » ، مساء اليوم ، إن الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الاشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية في المجال
وأبرز الغابري، أن المحكمة الادارية تستشار من طرف الحكومة والبرلمان على حدّ سواء وأيضا في الاوامر الترتيبية التي تصدر عن رئيس الجمهورية ، وأيضا في مشاريع القوانين للبرلمان
وأوضح المتحدث أن هناك آليات وفِقهُ قضائي استشاري لحل مثل هذه الإشكاليات الدستوري
الأستاذ أمين محفوظ يحسم الأمر : لا حِجِيَّةَ لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية
لا يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة
1- ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طبق الفصل 101من الدستور ، إلى المحكمة الدستورية
2- سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
3- مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية
4- على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري
5- لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، « رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور » طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة
6- لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية
القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري