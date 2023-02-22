قيس سعيد يقيل نصر الدين النصيبي،وزير التشغيل

أصدر الرئيس ، قيس سعيد، الأربعاء، قرارا بإقالة وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، وفق بيان مقتضب صادر عن الرئاسة.
وجاء في البيان، الذي نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك، أن سعيد أمر أيضابتسمية السيد منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
ولم يشر البيان إلى أسباب إقالة النصيبي، ولا هوية من سيخلفه على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني
وشغل النصيبي المنصب منذ 11 أكتوبر 2021
وعلق الوزير المقال ما يلي
الحمد لله
انتهت اليوم مهامي كوزير وناطق رسمي للحكومة على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني
أخرج مطمئنا راضيا مرتاح الضّمير
لأنني قدمت كل شيء لخمة تونس بإخلاص وأمانة وكفاءة واقتدار
شكرا لكل من ساهم معي في خدمة تونس
وعاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر
نصر الدين النصيبي