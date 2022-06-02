قيس سعيد يقرر إعفاء 57 قاضيا من مهامهم

نشر منذ قليل بالرائد الرسمي
لرئيس الجمهورية، في صورة التأ ّكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره
وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل. لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه. الفصل
ـ تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ فورا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
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نشر بالرائد الرسمي منذ قليل اعفاء 57 قاضيا من مهامهم
عملا بأحكام الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 يعفى القضاة الأتي ذكرهم
1 -الطيب راشد(الصورة المصاحبة)
2 -البشير العكرمي(الصورة المصاحبة)
3 -يوسف بوزاخر،
4 -بوبكر الجريدي،
5 -عماد الجمني،
6 -قيس الصباحي،
7 -خالد عباس،
8 -محمد كمون،
9 -بلحسن بن عمر،
10 -يوسف الزواغي،
11 -عبد الرزاق الحنيني،
12 -رياض الصيد،
13 -سامي بن هويدي،
14 -محمد الطاهر الخنتاش،
15 -رمضانة الرحالي،
16 -الهادي مشعب،
17 -سفيان السليطي،
18 -سمير حميد،
19 -صادق حشيشة،
20 -عبد الكريم مقطوف،
21 -حسن الحاجي،
22 -مكرم المديوني،
23 -سامي المهيري،
24 -سامي بسر،
25 -عبد اللطيف الميساوي،
26 -رفيعة نوار،
27 -مليكة المزاري،
28 -منجي بولعراس،
29 -ناجي درمش،
30 -عادل الدريسي،
31 -هشام بن خالد،
32 -ماهر كريشان،
33 -سامي بعزاوي،
34 -داود الزنتاني،
35 -المنصف الحامدي،
36 -نضال التليلي،
37 -أحمد العبيدي
38 -عماد بن طالب علي،
39 -عبد الستار الخليفي،
40 -مكرم حسونة،
41 -فيصل الذيب،
42 -مهذب المسعدي،
43 -مراد المسعودي،
44 -حمادي الرحماني،
45 -خيرة بن خليفة،
46 -عبد الكريم العلوي،
47 -نسرين كعبية،
48 -ألفة مطاوع،
49 -طه قوجة،
50 -إكرام مقداد،
51 -رمزي بحرية،
52 -علي محمد،
53 -عبد الحكيم العبيدي،
54 -معز ستوري،
55 -محمد الطاهر الكنزاري،
56 -شكري الطريفي،
57 -محمد علي البرهومي.