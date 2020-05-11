قيس سعيد يعتبر تعديل الفصل 45 المتعلق بالسياحة الحزبية خرقا جسيما أخطر من جائحة الكورونا

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم الثامن- الاثنين 11 ماي 2020
مهداة الى مواطنينا -يهود جربة- بمناسبة زيارة الغريبة- الملغاة بسبب جائحة الكورونا
مع التمنيات بالشفاء العاجل لروني الطرابلسي
بسبب وباء الكورونا الغاء زيارة الغريبة لهذه السنة / 11 و12 ماي 2020
كان مبرمجا أن تتم هذه السنة زيارة الغريبة بداية من اليوم الاثنين11 لتتواصل غدا الثلاثاء 12 ماي ولكن تجاوبا مع الاجراءات الصحية التي اتخذتها الدولة التونسية أعلنت لجنة تنظيم زيارة الغريبة التي يترأسها السيد بيريز الطرابلسي الغاء الزيارة تفاديا للاختلاط الذي قد يؤدي الى تسرب فيروس الكورونا. وبهذه المناسبة نوجه تحية « لليهود، اخواننا في الوطن » وهذه الجملة عن المصلح التونسي ابن أبي ضياف التي أوردها في كتابه اتحاف أهل الزمان والذي كتبه في سبعينات القرن التاسع عشر ولكنه لم ير طريقه الى النشر إلا بعد استقلال البلاد في سنة 1964. فخلال قرون ظلت الزيارة مقتصرة على يهود جربة وكذلك على يهود الجنوب التونسي عموما ويهود طرابلس لكن بعد مغادرة الجزء الأكبر من يهود تونس البلاد في الفترة الممتدة من 1948 1967 وبأعداد متساوية الى كل من اسرائيل وفرنسا وبقية البلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية تحولت زيارة الغريبة فرصة لكل هؤلاء لاستعادة ذكرياتهم مع وطن الولادة. ويوجد الكنيس اليهودي والمعروف باسم « الغريبة » في منطقة الحارة الصغيرة من جزيرة جربة . وقد تحولت هذه الزيارة مناسبة يختص بها يهود جربة دون غيرهم ويتم تنظيمها بعد ثلاث ثلاثين يوما من عيد الفصح اليهودي ويوافق ذلك شهر ماي من كل عام (حسب التقويم اليهودي) في اليوم الثالث والثلاثون في ذكرى « لاق با اومار » . وتتم هذه الممارسة في هيلولة تذكيرا بالربي « شمعون بار يو هاي » تزامنا مع عيد ميلاده ووفاة الربي « شمعون بار يوحاي » والحاخام « بعل ماير هاناس » .وتذكيرا بنهاية الوباء خلال انتفاضة اليهود ضد الرومان في الفترة ما بين 132 و 135 ميلادي ومرتبطا بصعود الروح وتسمى / الهيلولا
تعود تسمية كنيس الغريبة الى عديد الروايات والأساطير ، والأسباب الداعية ليصبح هذا المكان مقصدا للحج والتبرك لليهود . فحسب رواية الصحفي فيلكس علوش وهي تعود لسنة 1931 جاء فيها : » كان كامل المنطقة المحيطة بالغريبة يسكنها يهود جربة، وحاول قائد مسلم ذات يوم تشتيت المجموعة اليهودية وتحويل الغريبة إلى جامع، لكنه لم يفلح، حيث كان سيؤدي مثل هذا العمل إلى جفاف هذه المنطقة الخصبة بالمياه الجوفية في بضع شهور، وشاهد القائد العربي منابع المياه تجف الواحد تلو الأخر والمواشي تهلك ورجال عشيرته يموتون الواحد بعد الأخر مصابين بداء ألاهي خفي، وكان على درجة كفاية من الفطنة لينتبه إلى أن في ذلك إنذار من الله القوي القدير، فبادر مسرعا إلى إعادة البيعة والأراضي إلى يهود جربه محققا بذلك رضاء الجميع ومنذ ذلك العهد أصبحت الغريبة موقع حج اليهود والمسلمين ولكل ذي عقيدة » . أصبحت هذه الرواية الأسطورة شهادة يتناقلها اليهود جيلا بعد جيل ، لكنها لم تكن الوحيدة حيث وجدت صيغ أخرى لأسطورة الغريبة حسب الرواية الشفوية ليهود الحارة فيروي بعضهم رواية تقول أن فتاة يهودية عبرت البحر و على صدرها لفافة من التوراة. وعند وصولها جزيرة جربة انعزلت عن الناس في كوخ للصلاة والعبادة إلى أن أضاء نورا من السماء فاحرق كل شئ لكن لم تمس النار جسدها ،فأعطت هذه الحادثة القداسة لهذه الفتاة « الغريبة » وقاموا ببناء كنيس مكان كوخها تبركا بها ومنحوه اسم « الغريبة » وأصبح مزارا لتحيق الأمنيات وتزويج الفتيات. حتى انه قيل أن من يزور قبرها يشهد العجائب في حياته. كما تداولت روايات أخرى انه بعد تدمير هيكل سليمان سنة 586 قبل الميلاد،استقرت مجموعة من الكهنة في جزيرة جربة وجلبوا معهم حجرة من احد أبواب المعبد من القدس وبنوا كنيس لهم وقاموا بتسميته « بالغريبة ». و يتم الاستعداد للحج بتنظيف المعلم وإشعال القناديل التذكارية الموجودة في أرجاء القاعتين.ليمتد هذا الاحتفال ستة أيام يستغله أحبار الغريبة ورجال الدين لقراءة التوراة وكتب دينية أخرى(التلمود ،التليم) بينما تتجه النسوة اليهوديات والمسلمات إلى قاعة الصلاة لوضع البيض بالمغارة بعد كتابة أمنياتهم عليها بالحبر بلغات مختلفة قد تكون هذه الأمنية زواج أو إنجاب طال انتظاره…بعد ذلك يأتي دور إشعال الشموع في غرفة الصلاة والتضرع لتحقيق الأمنيات والملاحظ أن زيارة الغريبة هي المناسبة الوحيدة التي لا يتم فيها الفصل بين الرجال والنساء إذ يتشارك الجميع الرقص والغناء على أنغام تونسية ويتشاركون أطباق تقليدية إلى غروب الشمس ويأتي موعد خروج « الشمعدان » من المعبد منشدين أغاني تكريماللربي شمعون باريوحاي .وقبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف الغريبة في سنة 2002 كان الزوار يتجولون بالشمعدان وصولا الى قلب الحارة الصغيرة لكن منذ هذا الحادث أصبح حدوده السور الكبير للكنيس. وفي المساء يتم إرجاع الشمعدان للكنيس ولا يتم إخراجه إلا السنة المقبلة. تعتبر مناسبة الحج مناسبة فرصة لتوطيد العلاقات بين مختلف الأديان إذ نلاحظ وجود تجار مسلمين ويهود جنبا إلى جنب وتواصل لغوي مشترك إلى جانب التشارك في تذوق الأطباق للجميع دون أن ننسى استغلال الشباب(فتيات وفتيان) اليهود الحج للتعارف من اجل الزواج . / نص يلخص تاريخ الزيارة وخصائصها من اعداد الطالبة أحلام الحجاجي
شهادات يهود جربة الذين تعودوا الالتقاء بطلبة مخبر التراث بكلية الآداب منوبة بمناسبة الغريبة / تولى جمع الشهادات محمد الهوش أستاذ تعليم ثانوي بجربة و طالب ماجيستير عضو مخبر التراث وأحلام الجاجي طالبة تعد رسالة دكتورا حول ذاكرة اليهود من أصل تونسي وعضوة بنفس المخبر
السيد دانيال كوهين : الغريبة تراث ثقافي وديني عظيم يهودي لكنه وطني تونسي
أنا ابن جربة الجزيرة الحالمة. منذ نعومة اظفاري لم يفتني ان ازور معبد الغريبة كل سنة في هذه الفترة من العام. بل نعتبرها عيد كبير وكأننا نذهب الى رحلة بعيدة بالرغم انها لا تبعد على منطقتنا إلا بعض الكيلومترات. لكن جو الفرح والمرح ومشاهدة الزوار القادمين من كل مكان واكل المشوي والبريك وكأننا لم نأكلهم قط في حياتنا. كانت فرصة للتفرهيد وتغيير الجو. كما قلت لم افلت عاما من الزيارة سوى في الصغر أو في ايام الشباب أو حتى بعد الزواج والذهاب مع زوجتي وأبنائي واجلس على مائدة واتي لهم كالعادة بالبريك والمشوي والڨازوز والحلويات والمثلجات الخ وأتذكر صغري في ابنائي. لكن عند تحولي للسكن في العاصمة ولو أنني احتفل مع من بقي بهذه الذكرى ألا أنني لن اشعر بذلك الشعور الداخلي والأحاسيس التي كنت احسها وقت احتفل بها في الجزيرة وبالذات في الغريبة. اليوم اصبح بإمكاني ان ازور أنا لوحدي أو مع أحد الأبناء أو اثنين الى الغريبة وأتذكر تلك الايام وأشاهد نفسي في ابنائي والأطفال الذين جاءوا للاحتفال وأقول أنا كنت أفعل واذهب واشتري. ذكريات حقيقة لا تنسى فتخفي في داخلي اشياء لا يمكن التعبير عنها. الحقيقة هناك تغييرات حصلت بين احتفالات الأمس واليوم. لقد لاحظت وجود زوار في أعلى مستويات من تونس ومن العالم سوى رجال دين أو رجال ثقافة وعلم ودين. كما لاحظت وجود مؤرخين كبار وعلى راسهم الدكتور حبيب القزدغلي مع طلابه وطالباته الذي يدرسون التاريخ والحضارة ويبحثون في الحضارة اليهودية وكما تعرفون ان الغريبة هي من اوائل البناءات ودور العبادة خارج دولة اسرائيل. لقد جاؤوا لمعرفة الحقائق المكنوزة والتي لا يعرفها الشعب التونسي والعربي والمسلم بصفة عامة لقد جاؤوا لاكتشاف كنوز تاريخية لا يمكن ان يعرفوا قيمتها بدون زيارتها. فمن المهم ان يعرف الشعب التونسي عواصمه الثقافية وكنوزه التاريخية وهذا ما يفعله الدكتور القزدغلي وطلابه. كما اكتشفت عن زيادة الزائرين من الأخوة المسلمين والمسلمات الى الغريبة بل يبحثون عن أي طريقة للوصول إليها بعد أن تحققوا من قداستها وعرفوا قيمتها فهي اذا تراث وطني ثقافي وديني عظيم يهودي لكنه وطني ايضا. واليهود التونسيون وطنيون يحبون بلدهم متشبثون بعاداتهم وتقاليدهم وثراثهم لا ينسوه مهما ابتعدو عنه وابتعد عنهم فهم يعودون اليه كل سنة على الاقل ويشعرون به اكثر عندما يمتزج معهم اخوانهم واخواتهم التونسيون من كافة الديانات وخصوصا الطلبة الذين سيوثقون هذا ويورثونه للأجيال المقبلة. شكرا
اخوكم دانيال كوهين، مدرس بالمدرسة اليهودية بتونس
لالو مازوز – صايغي 21 سنة
اولا لغريبة راو أي عبد ينجم يدخوله مايهمش من امي فية عربي مسيحي امازيغي ، وموش نهارين ادومة بارك عاندهوم الحق يدخلو ، تولت لعام عندهوم لحاق يدخلو ليأنو مافماش فرق بين يهودي ، مسيحي ، عربي، كولنة عايشن ماباعدنة نقدرو باعدنة نحبو باعدنا مافماش أي كرهـ بيناتنا لاكن نهارين هادو عندهم طعم خاض ليأنو نهار عيد لغريبة ، نهارين هادو كيفاش يتعدو : نعاملو حفلة كبيرة بلفرقة جربية تبدا مع نص نهار ومباعد يجيبو تورات يدورو بيهة ومباعد الي عندو مشكلة في حياتو (موش معرس ، ماجابش صغار ، عندو شكون مريد فلعايلة،) يمشي يحط عدمة فصلة دخلانية ويكتب شخص المطلوب ، وبرشة ناس عملوهة وتحلت المشكلة تاعهوم ، ومباعد يكملو يمشو ياعملو سهرية فلأوتيل
صيون كوهين – صايغي 28 سنة
انا الحق سي حبيب قابلتوا مرة وحدة سلمت عليه اما الطلبة متاعوا نعرفهم ونحن صحاب ناس ملاح متربيين ومتثقفيين كلامهم الكل باهي وباهيين برشا عمرهم ما يحسوك اللي انت عندك دين اخر ومنهم متأكد اللي سي حبيب ياسر ناس ملاح ومتواضع خاطر الطلبة اكيد باش يطلعوا كي أستاذهم ونحن نفرحوا كل عام دجوا
شالوم مامو صايغي 31 سنة
كل عام في زيارة الغريبة تكبر محبتنا وتزيد عشرتنا وتعايشنا ونعطيو صورة ومثال للعالم بان جربة عاصمة التسامح والأخوة. لكن هذه السنة مع الظروف الخاصة ليس هناك زيارة ولقاءات مع الأحباب والأصحاب لكن محبتنا لبعضنا باش تبقى للأبد
حاي خموس مازوز – صايغي – جربة
أنا حصلي الشرف ان قابلت سي لحبيب ودالك يفضل صديقي سي محمد الهوش وتشرفت بليقاء سي لحبيب وفرحت برشا وتقابلت مع عديد من اخواننا واخواتنا الغير يهود ( لم أكتب المسلمين علي خاطر العديد منهم مسيحيين أو ملحدين ) وتشرفت بليقاهم والتعرف عليهم والعديد منهم تواصلت علاقة الصداقة معاهم بعد احتفالات زيارة لغريبة وتقابلنا فلعديد من المناسبت وهادا شرف لي ونجم نقولو جربة بلد التعاييش بين مختلف الاديان والافكار والتسامح بين الأشخاص ونامل العام الجاي نحتفل بزيارة لغريبة ونتعرف علي اصدقاء جدد من مختلف الاديان ومختلف المجتمعات ومختلف الطوايف التونسية
شكرا
اريال حوري – صايغي- 33 سنة
انا اريال حوري صايغي من جربة كل عام نستناو زيارة الغريبة الي هي مناسبة دينية و كذلك للقاء الاصحاب و الاحباب من يهود و غير اليهود و هذا يبرز تعايش بين سكان تونس عموما و جزيرة جربة خاصة و نلتقي في هذه المناسبة بالعديد من الطلبة و الباحثين و الاساتذة من جامعة منوبة امثال سي حبيب القزدغلي و محمد الهوش . هذا العام مفماش زيارة بسبب كورونا للاسف لكن ذكريات الغريبة ديما معانا
لأول مرة منذ 22 مارس لم يتم تسجيل اي اصابة جديدة يوم أمس الأحد 10 ماي
لم يتم تسجيل اية اضابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك لاول مرة منذ ظهور هذا الوباء في تونس في بداية شهر مارس حسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها حول الوضع الوبائي اليومي وقالت ان العدد الجملي للإصابات بقي في حدود 1032 حالة مؤكدة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي شملت 40 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين أجريت، الاحد10 ماي الجاري
تعليق السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة : الصفر حاة متاع اليوم ما يلزمش يغرنا
قال عبد اللطيف المكي » صحيح الوضع تحسن برشا اما الصفر حالة متع ليوم ما يلزمش يغرنا … لازم الرقم هذا يبقى اسبوع… 10 ايام على الأقل وأوضح عبد اللطيف المكي أنه إذا ما تم المحافظة على المكاسب التي أنجتها الوزارة ستمر البلاد الى المرحلة الثانية من تخفيف القيود . وأكد وزير الصحة أن تقييم الوضع الوبائي في بلادنا سيتم يوم 18 ماي المقبل و قال بأن الرقم المسجل يوم أمس يرفع المعنويات و لكن لا يجب أن نغتر و العبرة بمواصلة النتائج الإيجابية الفترة المقبلة. و أشار المكي خلال جلسة الإستماع له في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب أن نتائج الحجر الصحي الموجه ستظهر في النصف الثاني من هذا الأسبوع.
سمير عبد المومن عضو لجنة مجابهة فيروس كورونا: نتيجة لكن حذار من الاغترار
من جهته أكد عضو لجنة مجابهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة ،سمير عبد المؤمن، اليوم الاثنين ، أن عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس « كورونا »، أمس الأحد، ولأول مرة منذ ظهور هذا الوباء ،نتيجة جيدة ولكن استمرارها غير مضمون . وقال عبد المؤمن، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن موازين القوى قابلة للتغير في أي وقت خاصة وأن مجرد تسجيل حالة إضافية مصابة بفيروس « كورونا » في رقعة جغرافية معينة تعني بالضرورة إعادة تفشي العدوى من جديد، مشددا على ضرورة عدم الاغترار بهذه النتائج اذا لم تتواصل لـ 15 يوما على الأقل . وأضاف عبد المؤمن أنه لا يمكن الحديث عن تجاوز مرحلة الخطر في علاقة بانتشار وباء فيروس « كورونا » في تونس الا بعد خلو البلاد من إصابات جديدة من ناحية وتسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الشفاء من ناحية أخرى ، قائلا : »علينا أن لا ننسى أن الوضع الوبائي في تونس ليس بمعزل عن الوضع الوبائي في بقية دول العالم وخاصة البلدان المجاورة لتونس فتسجيل مزيد من الإصابات المستوردة في تونس أمر وارد جدا.
هشام سكيك جامعي وناشط سياسي : انعدام تسجيل أي اصابة جديدة حدث يستحق الابراز
في تدوينة جاءت في صفحته الخاصة بالفيس بوك علق السيد هشام سكيك الجامعي والناشط السياسي في مساريون لتصحيح المسار حيث كتب » ان انعدام تسجيل أي إصابة جديدة حدث يستحق الابراز بل الاحتفاء به فهو حسب رأيي يشكل منعطفا لا فقط لدلالته الطبية بل خصوصا لوقعه النفسي على المواطنين -وخصوصا الفئات الهشة التي تضررت وتعبت أكثر من غيرها- وتبشيره بأننا قد نكون اقتربنا من الخروج من الوباء في شكله الحاد.. نستبشر بالحدث ونتمنى أن نكون قادرين على تأكيد الانفراج بسلوك مسؤول وعدم التراخي والتسرع في الرجوع ألى الحياة العادية. مجهود اضافي قد يكون اصعب في جو الانفراج لكنه ضروري حتى لا نفرط فيما تحقق كما حصل في بعض البلدان. انها فرصة جديدة لتوجيه الشكر الجزيل لكل من ساهم في الحد من الوباء ومحاصرته في انتظار القضاء عليه كظاهرة وبائية. هذا الشكر موجه لجميع المشتركين في المجهود مهما كان موقعه في الصفوف الأولى أو في غيرها من الصف ف وحتى بمجهود قبول التعليمات الصحية و تطبيقها.
ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس: الوضع ليس بمنأى عن تسجيل موجة ثانية ستكون أكثر قوّة
أكدّ ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس “ايف سوتيران”، أنه “لا بد من متابعة تطور الوضع الوبائي في تونس خلال النصف الثاني من شهر ماي الحالي وتحديدا بداية من تاريخ 20 ماي، ودراسة المعطيات، للتثبت من إمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد”. و قال “سوتيران” في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إنه من الصعب التكهن حاليا بإمكانية تسجيل موجة جديدة من فيروس كورونا في تونس، مشددا على أنه في حال عدم احترام توصيات منظمة الصحة العالمية خاصة على مستوى التباعد الاجتماعي، فإن خطر عودة انتشار الفيروس سيرتفع ويُمكن احصاء حالات عدوى جديدة بعد مرور أسبوع أو أسبوعيْن من الانطلاق في الحجر الصحي الموجه، إذا كانت منظومة التقصي فاعلة. وبيّن “سوتيران” أن الوضع ليس بمنأى عن تسجيل موجة ثانية ستكون أكثر قوّة، إذا لم يتم متابعة الجهود التي تم بذلها إلى حدّ الآن وخاصة من قبل المواطنين، وستكون لها نتائج وخيمة خاصة على المنظومة الصحية التونسية التي بسبب نقص الإمكانيات ستكون غير قادرة على مواجهة انتشار الوباء، مشيرا إلى إلى أنّ الكفاءات العالية التي تزخر بها تونس قد يتم تجاوزها في حال ارتفع حجم الوباء، متسببا في ارتفاع عدد المرضى والمقيمين بالمستشفيات وفي وحدات الإنعاش.
تضارب بين الناطقة باسم الحكومة وبين مستشار الرئيس حول مسالة مراجعة حضر الجولان
أكّدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري في تصريح للتلفزة الوطنيّة اليوم الإثنين 11 ماي 2020 أنّ مراجعة توقيت حظر الجولان مسألة غير مطروحة اليوم .وأوضحت أنّ تعديل توقيت منع الجولان من مشمولات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي إطار مهام مجلس الأمن القومي وأضافت أنّه في ضوء نجاح الأسبوع الأوّل من الحجر الصحّي الموجّه وبناءً على تقرير اللجنة العلمية التي تتابع الوضع الصحّي يمكن الحديث عن جملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتيسير حياة المواطن في المرحلة القادمة بشكل أكبر. وفي انتظار التقييم العلمي يتواصل العمل بنفس الإجراءات . لكن في سهرة الليلة صرّح مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد، ،أن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعه خلال الساعات القليلة القادمة و الذهاب نحو تقليص 4 ساعات من حظر التجوال ايتداء من النصف الثاني من شهر رمضان المعظم. و من المقرّر اثر انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي ان يوجّه رئيس الجمهورية خطاب للشعب التونسي ليسوق ما تقرر من اجراءات جديدة و اهمها التقليص من ساعات الحظر التجوال ليمكن اصحاب المحلات من العمل قبل عيد الفطر المبارك. يذكر أن رئيس الجمهورية ألقى كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الحظر سيصبح من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحا، عوضا عن السادسة مساءً إلى السادسة صباحا. وأضاف “مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى الحفاظ على الحياة وعلى الأنفس. ولذلك فإن الحفاظ على النفس وعلى الصحة أهم من تعليق تقليد أو توقف وقتي لعادة، ولا يجب الاستماع سوى إلى المختصين الصادقين”.
رئيس الجمهورية يعلن من قبلي : تعديل الفصل 45 خرق جسيم أخطر من جائحة الكورونا
تحوّل اليوم الاثنين 11 ماي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ولاية قبلي في زيارة غير معلنة، تولّي خلالها تدشين المستشفى الميداني القطري وجدّد رئيس الجمهورية التوجّه بالشكر الجزيل لأمير قطر تميم بن حمد الذي قال انه استجاب بسرعة قياسية لتركيز المستشفى الميداني . وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجمهورية كلمة بمناسبة زيارته غير المعنلة لولاية قبلي وجّه من خلالها بعض الرسائل للفاعلين السياسين ولنواب البرلمان خاصة في ظل التجاذبات السياسية في الآونة الأخيرة . وقال رئيس الجمهورية مستنكرا « ليست الحرية تبادل السباب والشتائم بل هي مقارعة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة وأكبر مرض يمكن ان يصيب الانسان هو ايمانه بامتلاك الحقيقة . واعتبر أن « الحقيقة هي عندما يقدر الشعب على التعبير عن ارداته بكل حرية ويقدر على سحب الوكالة ممن خان الأمانة وخان الوكالة »مشيرا لدعواته الي تعديل النظام الانتخابي واعتماد نظام انتخابي يقوم على التصويت على الأشخاص وليس على القائمات . وأشار في هذا السياق إلى تعديل لجنة النظام الداخلي بالبرلمان للفصل 45 من النظام الداخلي للمجلس واعتبر أن هذا التعديل خرق جسيم . وقال « لو كان النائب مسؤولا أمام ناخبيه وكان بامكان الناخب سحب الثقة لما احتاجوا لمثل هذا الخرق الجيسم الذي يجسد مرضا دستوريا ومرضا سياسيا ربما اكبر من الجائحة التي انتشرت في العالم على حد تعبيره
منظمة بوصلة : تحوير الفصل 45 المتعلق بالسياحة الحزبية توجه غير دستوري
عتبرت منظمة بوصلة (مختصة في الرقابة البرلمانية) مصادقة لجنة النظام الدّاخلي خلال اجتماع عقدته الأسبوع المنقضي، بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لفصل ينص على فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب، حلا للقضاء على السياحة البرلمانية » تشخيصا خاطئا وحلا منقوصا لإشكالات أعمق وأكثر تشعبا المتعلق بالسياحة الحزبية وبينت المنظمة في موقفها المنشور على صفحتها بشبكة التواصل فايسبوك أنّ مقترح هذا التعديل يتعلق بالفصل 45 الحالي من النظام الداخلي للبرلمان وهو يقابل الفصل 39 من القانون الانتخابي، الذي يبقى الإطار القانوني الوحيد الذي يمكن من خلاله نزع صفة النائب عن المُنتخب، تماما مثلما منحها مشددة في هذا الصدد « ان اقتراح فقدان العضوية ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب هو توجه غير دستوري واضافت أنّه سبق وان تم اقتراح تعديل مشابه عند مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي بإدراج مسألة العتبة خلال المدة النيابية المنقضية (جوان 2019) من قبل مجموعة من النواب وتمّ رفضه بـ 120 صوتا
سيد الفرجاني للرئيس قيس سعيّد: رجاء توقف عن التحريض على البرلمان
انتقد الاثنين 11 ماي، القيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني، تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الي ولاية قبلي واعتبر أنها تتضمن تحريضا على البرلمان. وقال الفرجاني مخاطبا رئيس الجمهورية « رجاء توقف عن تحريضك المتواصل من الجنوب على البرلمان وأنصارك يشحذون السكاكين لاسقاطه واسقاط الحكومة ». وتابع منتقدا تصريحات الرئيس « لستم الفقيه الرسمي للدستور والدستور ليس ألعوبة تؤوله كما تشاء وأنت تحرّض الشباب وتريد احلال نظام شعبوي غير دستوري ».
كل التضامن مع ضحايا الارهاب والتهديد بالقتل هما ذراع الغدر والابتزاز لبعض السياسيين
أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ الوحدات العسكرية العاملة بمرتفعات القصرين تمكّنت من إحباط مخطط تحضير لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين. وبيّنت في بلاغ لها أنّ وحدات من الجيش الوطني رصدت مساء أمس الاحد 10 ماي تحركات مشبوهة مضيفة أنّه بتفتيش المنطقة التي ظهرت فيها الحركة وتمشيطها تم العثور على مخبأ يحتوي على توابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة. وأكّدت أنّ تشكيلة من الهندسة العسكرية تعاملت على عين المكان مع ما تمّ العثور عليه قبل تسليمها، بإذن من النيابة العسكرية، إلى وحدة التوقي من الارهاب للحرس الوطني العاملة بالمنطقة.
هذا الخبر ينضاف للأخبار الأخرى المسجلة في الأيام القليلة الماضية حول القبض على أشخاص يستعدون للقيام باعمال ارهابية في منطقة تونس الكبرى اضافة للتهديد بالقتل حيث تم اعلام بصفة شخصيات سياسية من طرف وزارة الداخلية حول وجود مخططات تستهدفهم وقد تم اعلام كل من النائبة السيدة سامية عبو من التيار الديمقراطي والنائب السيد زهير المغزاوي عن حركة الشعب وأخيرا تم اعلام السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته بمجلس نواب الشعب من طرف وزارة الداخلية حول وجود مخطط تصفوي يستهدفها. هذه التهديدات التي طالت بعض النواب قابلتها وردود الفعل محتشمة من رئاسة مجلس نواب في أن نفس الرئاسة وأنصارها اقاموا الدنيا اثر تمزيق سروال النائب العفاس في صفاقس وهو عمل مدان. نؤكد بهذه المناسبة تنديدنا بكل تهديد ينال من الحرمة الجسدية أوالمعنوية أو تهديد بالتصفية الجسدية يطال أي شخصية سياسية او مواطنية.
ارتفاع العنف الجنسي طيلة شهر أفريل الماضي بنسبة 18 بالمائة
سجل العنف الجنسي في تونس ارتفاعا طيلة شهر أفريل الماضي بنسبة 18 بالمائة من مجموع العنف المسجل نتيجة لما خلفه الحجر الصحي الشامل من خلو للفضاء العام وغياب شبه كلي للرقابة الاجتماعية وفق ما ورد بنتائج الرصد الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورجح تقرير المنتدى الذي تلقت (وات) نسخة منه اليوم الاثنين، الارتفاع المسجل في مؤشرات العنف المسلط على المرأة والفتاة الى ارتفاع نسق الحملات التي سجلتها فترة الحجر الصحي ومستوى المقروئية وتسليط الضوء الذي حظي بها المشكل علاوة على آليات معالجته وقنوات المساعدة المتوفرة للنساء . وكان الفضاء المنزلي الأكثر تسجيلا لحالات العنف حيث سجل حوالي 29 بالمائة من أحداث العنف المرصودة يليه الطريق العام بنسبة تجاوزت ال 20 بالمائة ليأتي بعدها العنف بفضاءات العمل التي شهدت نحو 18 بالمائة من حالات العنف وتوزعت حالات العنف المتبقية حسب التقرير بين فضاءات تجارية بنسبة 4 بالمائة وفضاءات صحية وخاصة منها المستشفيات بحوالي 2.5 بالمائة ووسائل النقل العمومي والفضاء الافتراضي بنسبة 1.2 بالمائة كما عرف شهر أفريل نموا واضحا للعنف في شكله الاقتصادي والذي مثل حوالي 14.5 بالمائة من مجموع حالات العنف المسجلة حيث توزع الى نوعين الأول ناتج عن الحاجة وضيق الحال وقلة ذات اليد والذي واجهه عدد هام من التونسيين جراء الحجر الصحي الشامل وكانت النساء والأطفال وكبار السن من أبرز ضحاياه، في حين تعلق النوع الثاني بموجة الاحتكار والترفيع في الأسعار المسجل في عدد من المواد الأساسية حيث غذت فترة الحجر الصحي هذا السلوك الانتهازي والذي لم يشمل التجار والوسطاء فقط بل انخرط فيه عمد وموظفو دولة حسب ما جاء في التقرير وحافظ العنف الاجرامي على المرتبة الأولى بنسبة تزيد عن 45 بالمائة من الحالات المسجلة حيث تباين بين براكاجات وسرقة وعنف متبادل
هل تقف رياح الكورينا (كذا) وراء حل الغنوشي للمكتب التنفيذي لحركة النهضة ؟
اعلنت اذاعة موزاييك أنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي قرّر حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة وتحويله إلى مكتب تصريف أعمال وحسب مصادر موزاييك فان القرار تمّ اتخاذه خلال إجتماع المكتب التنفيذي الأربعاء 06 ماي ولم يتم الإعلان عنه. وينتظر الآن حسب نفس المصدر تشكيل مكتب تنفيذي جديد وعرضه على مجلس الشورى للنظر والمصادقة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب. وخلال سهرة الليلة كشف الاعلامي محمد اليوسفي عن خفايا قرار الغنوشي حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة و بيّن في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان الغنوشي و بعد ان اعتقد انه تخلص من منافسه اللدود عبد اللطيف المكي فإنه حدث ما لم يكن في الحسبان بالنسبة للغنوشي حيث وضعت أزمة الكورونا السيد المكي في واجهة الأحداث. وحول نفس الموضوع قال مصدر مقرب من المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية ، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي « لم يحل المكتب التنفيذي، لكن حوله إلى تصريف أعمال ».
تونس- أريانة سهرة الاثنين 11 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي