قلّة حياء الإخواني البحيري « بُوكِرْشْ » أنّه يكذب عِينِي عِينِكْْ

نفى النائب عن حركة النهضة الإخوانية، نور الدين البحيري « بُوكِرْشْ » ، ان تكون الحركة الإخوانية وجهت اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاولة تعطيل زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى قطر
الإخواني البحيري، عبر خلال تصريحه لــ »الإذاعة الوطنية » اليوم الثلاثاء، عن استغرابه من تناقل مثل هذه الاتهامات عن النهضة دون استفسارها او التثبت من عندها، متجاهلاً ان هذه الاتهامات جاءت على لسان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني
وقال المتحدث « بُوكِرْشْ » : « الله يهدي ..الكثير من الحديث يُقال ويشاع ليس له دليل .. موش باهي في حق تونس انو الواحد يسير وفي يده وقيدة بلا بنزين ولا وقود.. »، بحسب تعبيره، مؤكداً أنه : لا يوجد سبب يدفع النهضة لتوجيه الاتهام لبعض الاطراف خاصة عندما يتعلق الامر برئيس الجمهورية
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية ، عبد الكريم الهاروني، قد أكد في تصريح إعلامي أمس الإثنين، أن ديوان رئيس الجمهورية اتصل بالقطريين و طلب منهم عدم التعامل مع الوفد الحكومي
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