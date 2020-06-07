فضيحة إلياس الفخفاخ مع الشباب على الانستغرام

رئيس حكومة برتبة انستغرامور
السيد رئيس الحكومة ما يحبش تكون فما صحافة مكتوبة جادة لأنها انتهات واصبحت خارج التاريخ حسب تقديرو خاصة الورقية . لكن يحب على الانستغرام والفايسبوك واليوتيوب متاع القادة المؤثرين اللي نصحوه بيهم
رؤية سياسية تلخص التدمير الاجتماعي المعمم اللي قاعدين ماشين فيه
بالمناسبة راهو حتى ابو عياض شخصية مؤثرة وناجح في دومانو. واللبيب من الإشارة يفهم
في ديسمبر 2016 وقت حكومة الشاهد لمدو مجموعة من شباب أحزاب كيما النهضة والنداء وزيد معاهم شوية شباب من جمعيات قريبة من الجو متاع التوافق المحنون وقالت السلطة انها عملت مؤتمر وطني للحوار حول قضايا الشباب لبلورة رؤية في أفق 2030
انتهى المؤتمر وعملو وفد فيه وجوه شبابية حزبية خاصة من النهضة والنداء مشاو قابلو الباجي وزعمة زعمة لقاو حلول لمشاكل الشباب
بعد 4 سنين يتحفنا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بڤعدة الحقيقة ما لقيتلها حتى توصيف. ڤعدة الوحيد اللي يستحق فيها الشكر هو صاحب الفكرة اللي بصراحة يستحق تكريم من قبل رئيس الحكومة وكان لزم في أول تحوير وزاري نرشحوه وزير للشباب. ڤعدة ينجم يكون فيها برشة شباب لكن حسب البروفيل متاع الحاضرين واضح انهم ما عندهم حتى علاقة بمشاغل شباب تالة وحاحب العيون وحاسي الفريد والرديف وأم العرايس ومكثر والكريب وبئر علي بن خليفة و الرڤاب وجلمة وحي العوينة وحي الرياض في سوسة و الحفارة والعويات وحي البحري في صفاقس وحي التضامن في تونس العاصمة وغيرها وغيرها وغيرها فالقائمة تطول
في التجربة السابقة كان المسألة الشبابية مختصرة في شباب بعض الاحزاب الحاكمة لكن اليوم المسألة الشبابية أصبحت مختزلة في شوية شباب زعمة زعمة مؤثر في الانستغرام
هاذي فضيحة مدوية وسقطة ما بعدها سقطة سيدي رئيس حكومة الانستغرام والفايسبوك
بالمناسبة الأسماء اللي صارت عليهم جدل صدقوني لا نعرف فيهم اسم اعذرني على جهلي سي الفخفاخ لأنك بصراحة طلعت مثقف عميق وصاحب معرفة موسوعية كبيرة بمجتمع القاع اكثر مني
محمد اليوسفي