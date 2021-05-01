غذّتها أوبئة الاستغلال والفساد والظلامية وانعدام الكفاءة، الكورونا تُنَغِّص على العمال عيدهم

للسنة الثانية على التوالي يُحرم العاملون بالفكر والساعد من الاحتفال بعيدهم في الأول من ماي منذ أكثر من نصف قرن تقريبا إحياء أيضا لمناسبة رمزية تخلّد نضال الطبقة العاملة والجماهير المفقرة في أرجاء المعمورة قبل زهاء قرنين من الزمن، وانضمت جائحة الكورونا في أيامنا إلى تلك الأوبئة القديمة الجديدة المتوارثة التي تستهدف الحق في الحياة ومجمل الحقوق المتأصلة في بني البشر
للسنة الثانية إذن تغيب الاحتفالات في العالم وفي بلادنا، وتخيّم أجواء الرعب على الجميع، حتى القوى النافذة في العالم ولوبيات المال والسياسة ورجال الأعمال و«العمايل» اهتزت فرائسهم كما يقال وهاهم يلهثون وراء التلاقيح ويتحيّلون على الشعوب لاستباقهم في تحصيل جرعات الدواء دون الكفّ عن العادات السيئة في الغش والفساد والشعبوية والتشدّد وغيرها من الأوبئة التي تنتعش في بيئة تنعدم فيها الكفاءة والخصال الجيدة
للسنة الثانية تنغّص الكورونا على العمال عيدهم والأمر لا يتعلق بالاحتفالات الميدانية المعهودة والتي وقع استبدالها بتظاهرات رمزية في الفضاء الافتراضي وبالتمسك بالنضالات والتحركات المبرمجة من قبيل الإضرابات الخصوصية القطاعية والجهوية، وإنما بالمخاطر المحدقة بالجميع فعدّاد الموتى لا يتوقف بل إنه يضاعف سرعته من يوم إلى آخر ونفس الأمر بالنسبة الى الإصابات والتي هي بالمئات والآلاف، وفي المقابل لا ترتقي ردة فعل من يضطلع بأعباء الحكم الى مستوى هذه المخاطر ولا يقدم الإجراءات الضرورية لوقف النزيف أولا وعلاجه وتحصين حياة المواطنين على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية
وما يضاعف الخطر ويؤجج الهواجس والغضب هو تزامن اتساع دائرة انتشار الوباء مع تدهور أوضاع العمال بالفكر والساعد وعموم التونسيين على جميع الأصعدة وفي كل المجالات والقطاعات وفق الجهات الرسمية نفسها وفي مقدمتها البنك المركزي الذي يقدم كل يوم معطيات مفزعة عن حجم الخطر
لقد تفاقمت نسبة البطالة وتم بسبب الكورونا تسريح أعداد غفيرة من العمال في قطاعات مختلفة مثل السياحة والقطاعات المرتبطة بها وأُغلقت عديد المؤسسات الصناعية بما فيها المؤسسات الصغرى والمتوسطة وانهارت الصناعات التقليدية التي هي أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني إذ تساهم بنحو 4,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفق البنك المركزي
ويكشف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بدوره أن الموجة الأولى للوباء أفضت إلى خسارة ما يقارب 165 ألف موطن شغل والرقم تفاقم بطبيعة الحال مع الموجة الثانية والثالثة بما أن المتعاقبين على الحكم واصلوا في نفس النهج ونفس الخيارات وبنفس التردد والأيادي المرتعشة
وليس أدل على ما نقول من تواصل إغراق البلاد في الديون بحجة توفير المال لتسديد القروض وتوفير اللقاح وهذا النهج ضرب في العمق حرية الحركة لمن هو في الحكم كي لا نقول شلّه بما أن «السياسية الداخلية» أصبحت رهن الدول النافذة في العالم والدوائر المالية الأجنبية التي تملي شروطها وتريد «إصلاحات كبرى موجعة» لكن الوجع ليس للساهرين على هذه الدوائر والقوى أو من يُبرم معهم الاتفاقات ويمضي المعاهدات وإنما عموم التونسيين والطبقة العاملة التي لم تعد تنعم بطعم العيد
وفي هذا الإطار، يبشرنا حكامنا الجدد بأن من سينجو من الكورونا لن ينجو من التعهدات والالتزامات بسداد الديون أولا وثانيا بمراجعة منظومة الدعم ورفع الدعم عن المواد الأساسية، والتخفيض في الأجور وغلق باب الانتدابات في القطاع العام والتفويت في المنشآت والمؤسسات العمومية للخواص بمن فيهم الأجانب، كل هذا تحت يافطة : الإصلاحات الكبرى
صحيح أن الاقتصاد التونسي ضعيف وهش وغير قادر على تقبل الصدمات مهما كانت ضعيفة لكن هذه الحقيقة تُضاعف مسؤولية من هو في الحكم كي يتسلح بالكفاءة والإبداع والصلابة والوطنية التي تخوّل له مراجعة الخيارات الاقتصادية القديمة التي تكرس التبعية ضمن معادلة قد تكون صعبة لكنها ليست مستحيلة لأنها تستند في النهاية الى الارادات والعزائم الوطنية الصادقة والى استعدادات التونسيين للعمل والإنقاذ وحماية التجربة الديمقراطية على قاعدة تقاسم التضحيات وعدالتها
المؤسف في اللحظة الراهنة أن الأزمة السياسية غير المسبوقة بين أركان منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2019 بشقيها الرئاسي والتشريعي بلغت مرحلة كسر العظام في إطار صراع الصلاحيات وهو ما ينهك الجبهة الداخلية ويضعف مكانة تونس في المحافل الاقليمية والدولية ويقدم شعبها فريسة للكورونا ولغيرها من الأوبئة الكثيرة التي تتربص بنا
بقلم مراد علالة