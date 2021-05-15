عليك بالكف عن استخراج الغاز من انفك يا بَعْوالْ

كم تمنيت ان يكون هيثم المكي متميزا بصفة الوفاء التي يتصف بها الكلب دون سواه من الحيوانات بما فيها الآدمية،،،هل تراه أكثر وفاء من الكلب؟ لا أتصور!!حتى قصته مع العكشي بوبكر عديم الوفاء و كل ما تتصورون لا معنى له…… وفاؤه الوحيد لن يكون إلا للجهات التي تموله و تغدق عليه بسخاء ،،،،بالأمس القريب وفي سنة 2011 كان يتردد على السفارة الأمريكية بمعية بعض من تحمل مسؤولية صلب المشهد البصري و الشهود أحياء، ربما بحثا عن سفرة في إطار سفرات السفارة المشهورة و التي لا يقل أمدها عن نصف شهر و يعود الأبطال بعدها للتعريف بالنموذج الليبرالي ،،،،،ما يقلقني في فزاعة الكلب أن أول من أطلقها كان الفاضل الجعايبي تجاه فتحي الهداوي على أمواج نفس الإذاعة إن لم تخني الذاكرة،،،،ما الذي تغير ؟ الكلب كلب و إن علا نباحه، و إذا أحسنت تربيته ربحت مخلصا،،البقية لا إخلاص لهم لا للبلاد و لا للعباد ،،،اخلاصهم الوحيد للدرهم وصاحب الدرهم # اعلام الزبالة##والعمالة##والانبطاح…كلمة اخيرة لصنيعة الخوانجية إلياس الغربي : عليك بالكف عن استخراج الغاز من انفك يا بعوال
رضا الملولي