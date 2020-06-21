سامح شكري : قيام تركيا بنشر ميليشيات في ليبيا يُشكل تهديدًا للأمن القومي المصري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد، إن قيام تركيا بنشر ميليشيات في ليبيا يُشكل تهديدًا للأمن القومي المصري
وأضاف شكري – في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية – أن القاهرة؛ تسعى لحل سياسي في ليبيا، من أجل إنهاء الصراع العسكري والدخول في مرحلة انتقالية، ثم المرور إلى انتخابات
وأشار شكري إلى أن التدخلات الخارجية في ليبيا، تُهديد للأمن القومي المصري والعربي، موضحًا أن محاولات إنهاء الصراع الليبي على نحو عسكري لن تنجح
وشدّد شكري على ضرورة الدعم العربي لليبيا، من أجل ضمان وقف إطلاق النار في البلاد، والقضاء على الإرهاب
الأردن تؤكد وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد، وقوف الأردن الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمن واستقرار أراضيها
وشدد الصفدي – خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري – على إن أمن مصر؛ هو ركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها
وتطرق الصفدي إلى استمرار التشاور والتنسيق؛ بما يعكس صلابة العلاقات الأخوية الإستراتيجية التي يقودها الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو آفاق أوسع من من التعاون والتكامل
وبحث الوزيران آخر المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية، والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة، والتأكيد على ضرورة تكاثف جميع الجهود لحل الأزمة سياسيًا بتوافق أطراف الأزمة الليبيين بأسرع وقت ممكن، بما يضمن أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة، والتي تشمل اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين، واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين
وشدد الوزير الأردني على ضرورة بذل كل جهد؛ يمكن لوقف النار، ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، على حساب مصالح ليبيا وأمنها، وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام
وأكد الوزيران موقفهما الثابت حيال القضية الفلسطينية، ورفضهم ضم إسرائيل أراض فلسطينية، باعتباره خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لفرص تحقيق السلام العادل
واستعرض الوزيران التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة، مؤكدين على أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد، وضرورة التوصل لاتفاق يحفظ حقوق جمهورية مصر العربية الشقيقة في مياه النيل، وحقوق جميع الأطراف وفق القانون الدوليالتعا